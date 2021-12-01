تداول فيديو لرد فعل «ميسي» عندما طلبوا من زوجته الابتعاد عنه لتصويره منفردًا

الأربعاء، 01-12-2021
09:44 ص
تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق ردة فعل، اللاعب الأرجنتيني
ليونيل ميسي
، عندما طلبوا من زوجته الابتعاد عنه من أجل تصويره بمفرده عقب استلامه
جائزة أفضل لاعب في العالم.
وأظهر الفيديو لحظة قيام أحد الأشخاص بالإشارة إلى زوجة ميسي
، أنتونيلا
روكوزو، بالابتعاد قليلًا من جانبه من أجل التقاط الصور له، حيث قامت بالابعتاد عن
المنصة قليلًا.
وأبان الفيديو أن “ميسي
” رفض مغادرة زوجته من جواره، وطلب منها البقاء،
فيما حظي المقطع على تفاعل واسع من جانب المغردين على مستوى العالم.
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