الأربعاء 01 ديسمبر 2021
توقيت مصر 12:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شوبير يعلن عن اللاعب الوحيد الذي سيرحل عن الأهلي قريبًا

ننشر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ولبنان في كأس العرب

الأهلي يكشف تطورات أزمة العامري فاروق ويدرس بديل حسام غالي

السعودية.. أول دولة عربية تُسجل إصابة بالمتحور الجديد «أوميكرون»

مستشارة أسرية: 4 أخطاء تقع فيها الزوجات تُنفر الزوج منها

محامي رشوان توفيق يفجر مفاجأة عن خلاف الفنان مع ابنته: ليس كما يُثار

تداول فيديو لرد فعل «ميسي» عندما طلبوا من زوجته الابتعاد عنه لتصويره منفردًا

سرعة ضربات القلب.. كيف تفرق بين الإصابة بـ«أومكيرون» و «دلتا»

رهف القنون تصدم الجميع بنشر صورة دون ملابس سفلية من موقعها«المخل»

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

تداول فيديو لرد فعل «ميسي» عندما طلبوا من زوجته الابتعاد عنه لتصويره منفردًا

Capture
ا
Native
Teads
الأربعاء، 01-12-2021 09:44 ص

تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق ردة فعل، اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما طلبوا من زوجته الابتعاد عنه من أجل تصويره بمفرده عقب استلامه جائزة أفضل لاعب في العالم.
وأظهر الفيديو لحظة قيام أحد الأشخاص بالإشارة إلى زوجة ميسي، أنتونيلا روكوزو، بالابتعاد قليلًا من جانبه من أجل التقاط الصور له، حيث قامت بالابعتاد عن المنصة قليلًا.
وأبان الفيديو أن “ميسي” رفض مغادرة زوجته من جواره، وطلب منها البقاء، فيما حظي المقطع على تفاعل واسع من جانب المغردين على مستوى العالم.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

إقرأ ايضا

6421324511635429250

شوبير يعلن عن اللاعب الوحيد الذي سيرحل عن الأهلي قريبًا

202110091014461446

ننشر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ولبنان في كأس العرب

2018_11_15_17_4_30_625

الأهلي يكشف تطورات أزمة العامري فاروق ويدرس بديل حسام غالي

أخبار متعلقة

42642-محمد-صلاح

صدمة لـ صلاح قبل ساعات من حفل جائزة الكرة الذهبية