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"التليفزيون" يوقف مخرج الزمالك وطنطا 10 أيام

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المخرج محمد نصر
الخميس، 24-09-2020 02:41 م محمد عبد الحارس

اعتمدت نائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون، قرار اللجنة الثلاثية الخاصة بمشاهدة مباراة الزمالك وطنطا الثلاثاء فى الدورى، والخاص بإيقاف مخرج اللقاء محمد نصر الدين عن المشاركة فى إخراج المباريات عشرة أيام.
وكانت "فاروق" شكلت لجنة من محمد إبراهيم المشرف على البرامج الرياضية وإبراهيم مبارك المشرف على البرامج الرياضية للقناة الأولى وكبير المخرجين إيناس عثمان لمشاهدة المباراة، بعد وصول شكوى من مسئولى الزمالك وتم إعداد تقرير عن الأخطاء الإخراجية فيها وتحديد مدى صحة المشكلة.
ووفقا لتقرير اللجنة الثلاثية، تبين إظهار محمد نصر الدين عدداً من الجماهير لأكثر من مرة فى المدرجات إلى جانب عدم بثه الهدف الثالث للزمالك على الهواء وانشغاله بإعادة إحدى اللقطات الأخرى فى المباراة أثناء إحراز الهدف، وهو ما يخالف التعليمات المهنية.

 

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