الخميس 09 يونيو 2022
توقيت مصر 12:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تورط هاني شاكر في «التسريب الفاضح».. والأزمة تصل النيابة

بيكيه: لم أخن شاكيرا.. أنا سمحت لها بمعاشرة غيري وهي سمحت لي

شاهد.. «بايدن» ينجو من السقوط على وجهه مجددًا على سلم الطائرة

الدولار يتخطى هذا الرقم في بداية تعاملات اليوم لأول مرة

مهيب عبدالهادي يعلن عن بديل موسيماني

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وإثيوبيا اليوم الخميس

تطورات جديدة.. الأهلي يتواصل مع «جوزيه».. و «موسيماني» يرد برسالة مفاجئة

بعدما عقرها في منطقة حساسة.. فنانة شهيرة: الحمد لله أنا كويسة والكلب كويس

تحريات الأمن تثبت تحرش أحمد حسن بـ سما محمد والمحكمة تؤيد الحكم

فتاة ميتة تبكي أثناء تغسيلها.. ومبروك عطية يفجر مفاجأة (فيديو)

ADS
 

بيكيه: لم أخن شاكيرا.. أنا سمحت لها بمعاشرة غيري وهي سمحت لي

image
ا
Native
Teads
الخميس، 09-06-2022 11:35 ص

كشف صحفي إسباني مفاجآت مدوية، بشأن انفصال المغنية شاكيرا و نجم الكرة بيكيه بسبب الخيانة .
وقال الصحفي الإسباني جوزيف أنطونيو أفليس لبرنامج "فيفا لا فيدا" ،: شخص مقرب جدًا من بيكيه حكى لي القصة الكاملة للأزمة .
وأضاف: بيكيه أكد أنه لم يخن شاكيرا على الإطلاق بناء على الاتفاق المبرم بينهما من البداية .
وأردف: بيكيه أكد أنه كان في "علاقة مفتوحة" مع شاكيرا حيث مسموح لكل طرف منهما بإقامة علاقات مع أفراد آخرين دون التقيد بشروط .
وتابع الصحفي نقلا عن بيكيه: الاتفاق الذي تم بيني وبين شاكيرا أن نظل نقدم أنفسنا أمام الناس باعتبارنا في علاقة .. لكن من حق كل شخص أن يكون له علاقات أخرى وبالتالي وفق هذه الشروط لم أقم بأية خيانة.
وكان الثنائي قالا في بيان مشترك: يؤسفنا تأكيد انفصالنا. نطلب احترام الخصوصية لخير أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا.
ووفقًا لموقع "lavanguardia" فإن مصادر قريبة من اللاعب أكدت أن اللاعب غادر منزله وانتقل ليعيش بمفرده منذ أكثر من 3 أشهر، وأن سبب هذه الخطوة ليس ظهور شخص آخر في حياته، أو إدراك شاكيرا بأنه يخونها، بل بسبب تدهور علاقةهما على مر السنين.
وأشار تقرير نشرته صحيفة "ماركا" إلى أن بيكيه قام بخيانة شريكته مع طالبة شقراء تبلغ 20 عامًا وتعمل في مجال تقديم الفعاليات والأنشطة، لكن لم يتم الكشف عن هويتها حتى الآن.
وانتشرت عقب ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعة مفادها أن والدة غافي نجم برشلونة الصغير (17 عاماً) هي المرأة التي خان بيكيه شاكيرا معها، إلا أن تلك الأخبار ليست حقيقية، بل بدأت عبر حساب إسباني ساخر، وانتشرت تلك الشائعة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 

إقرأ ايضا

maxresdefault

مهيب عبدالهادي يعلن عن بديل موسيماني

1821342_0

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وإثيوبيا اليوم الخميس

epa_soccer_2022-02_2022-02-22_2022-02-22-09777549_epa

تطورات جديدة.. الأهلي يتواصل مع «جوزيه».. و «موسيماني» يرد برسالة مفاجئة