بيكيه: لم أخن شاكيرا.. أنا سمحت لها بمعاشرة غيري وهي سمحت لي

الخميس، 09-06-2022
11:35 ص
كشف صحفي إسباني مفاجآت مدوية، بشأن انفصال المغنية شاكيرا
و نجم الكرة بيكيه
بسبب الخيانة
.
وقال الصحفي الإسباني جوزيف أنطونيو أفليس لبرنامج
"فيفا لا فيدا" ،: شخص مقرب جدًا من بيكيه
حكى لي القصة الكاملة للأزمة
.
وأضاف: بيكيه
أكد أنه لم يخن شاكيرا
على الإطلاق بناء على
الاتفاق المبرم بينهما من البداية .
وأردف: بيكيه
أكد أنه كان في "علاقة
مفتوحة" مع
شاكيرا
حيث مسموح لكل طرف منهما بإقامة علاقات مع أفراد آخرين دون التقيد بشروط .
وتابع الصحفي نقلا عن بيكيه
: الاتفاق الذي تم بيني وبين شاكيرا
أن نظل نقدم أنفسنا أمام الناس باعتبارنا في علاقة
.. لكن من حق كل شخص أن يكون له
علاقات أخرى وبالتالي وفق هذه الشروط لم أقم بأية خيانة
.
وكان الثنائي قالا في بيان مشترك: يؤسفنا تأكيد انفصالنا.
نطلب احترام الخصوصية لخير أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا.
ووفقًا لموقع "lavanguardia" فإن مصادر قريبة من اللاعب أكدت أن اللاعب غادر منزله وانتقل
ليعيش بمفرده منذ أكثر من 3 أشهر، وأن سبب هذه الخطوة ليس ظهور شخص آخر في حياته، أو
إدراك شاكيرا
بأنه يخونها، بل بسبب تدهور علاقة
هما على مر السنين.
وأشار تقرير نشرته صحيفة "ماركا" إلى أن بيكيه
قام بخيانة
شريكته مع طالبة شقراء تبلغ 20 عامًا وتعمل في مجال تقديم الفعاليات والأنشطة،
لكن لم يتم الكشف عن هويتها حتى الآن.
وانتشرت عقب ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعة مفادها
أن والدة غافي نجم برشلونة الصغير (17 عاماً) هي المرأة التي خان بيكيه شاكيرا
معها،
إلا أن تلك الأخبار ليست حقيقية، بل بدأت عبر حساب إسباني ساخر، وانتشرت تلك الشائعة
بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.