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بعد خروجه محمولًا.. أول بيان من سان جيرمان عن إصابة "نيمار"

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بعد خروجه محمولًا.. أول بيان من سان جيرمان عن إصابة "نيمار"
 
الإثنين، 14-12-2020 09:50 م



شهدت مباراة باريس سان جيرمان يوم أمس أمام نظيره ليون في الدوري الفرنسي، إصابة قوية تعرض لها نجم فريق العاصمة البرازيلي نيمار جونيور، حيث خرج محمولًا من الملعب.

وأصدر نادي باريس سان جيرمان، اليوم الإثنين، بيانا رسميا لتوضيح قوة الإصابة.


وأشار البيان الباريسي إلى أن نتائج الفحوصات الأولية والأشعة بعد تعرض نيمار لالتواء في كاحل القدم اليسرى تعد مطمئنة.

وأضاف أن اللاعب البرازيلي بصدد الخضوع لفحوصات أخرى، سيتم الإعلان عن نتائجها في بيان آخر خلال 48 ساعة.

وتابع "أما بشأن عبدو ديالو مدافع الفريق، فقد تعرض لإصابة في أوتار الركبة، ويستأنف التدريبات مع زملائه مطلع يناير المقبل".
 

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