بعد الحجز على أمواله في 37 جهة.. محامي عبدالله السعيد: ربنا يعلم بيصرف منين
عبدالله السعيد
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الخميس، 07-07-202212:25 م
كشف
هاني زهران محامي عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، آخر مستجدات أزمة اللاعب مع الأهلي
بشأن قرار الحجز على أرصدته.
وقال
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى
البلد»، إن المحكمة الرياضية «كاس» أرسلت لنا خطابين جديدين بشأن أزمة عبد الله السعيد
والأهلي وأكدت أن القرار الصادر من مركز التسوية والتحكيم غير ملزم ولا يجوز إصدار
أي قرارات في هذه القضية إلا بعد صدور القرار النهائي من محكمة «كاس» فقط.
وتابع،
أن المحكمة الرياضية أرسلت خطاباً اليوم رفضت خلاله طلب النادي الأهلي بإنهاء إجراءات
القضية أمامها وعلقت الإجراءات لحين الفصل في الدعوى التي تقدم بها الأهلي.
وواصل،
أن عبد الله السعيد يمر بأضرار بسبب قرار الحجز على أمواله قائلاً «بقاله أسبوعين ربنا
يعلم هو بيصرف منين جميع حساباته متوقفة في أكثر من 37 جهة».
وأكد
أنه سيلجأ للفيفا لتقديم شكوى ضد النادي الأهلي في حالة الحصول على حكم في هذه القضية،
نظرا للضرر الذي تعرض له اللاعب خلال الفترة الماضية، لأن الأهلي من المفترض أن يدفع
هو التعويض للاعب.
وقال
إن البعض يقول إن النادي الأهلي ليس الطرف الذي حجز على أرصدة عبد الله السعيد وأن
من فعل ذلك هو مركز التسوية والتحكيم، وبالتالي طلب من المحكمة الرياضية أن تنفذ حكم
مركز التسوية ليحصل على مبلغ 2 مليون دولار.