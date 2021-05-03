بعد التعادل مع بيراميدز.. عبدالله جمعة يفجر غضب جماهير الزمالك بصورة

الإثنين، 03-05-2021
11:24 ص
المصريون
تسبب عبد الله جمعة، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك
،
في إثارة غضب جماهير القلعة البيضاء، خاصة بعد التعادل
مع بيراميدز
مساء أمس، الأحد،
بسبب صورة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، تجمعه بالمذيعة اللبنانية
رزان مغربي، معلقًا عليها: “انتظروني مع رزان” وذلك في أحد البرامج الترفيهية.
وتعرض جمعة لهجوم شديد من جماهير الزمالك
، خاصة أنه أعلن
عن ظهوره في التليفزيون، بعد التعادل
مع بيراميدز
، ليغلق التعليقات على صوره.
وتعادل الزمالك
مع بيراميدز
بهدف لكل منهما، في المباراة
التي جمعتهما ليلة أمس، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وكان عبد الله جمعة غاب عن مباراة بيراميدز
بسبب الإصابة،
التي لحقت به مؤخرًا.