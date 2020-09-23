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برشلونة يوافق على بيع «لويس سواريز» إلى أتلتيكو مدريد

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لويس سواريز
الأربعاء، 23-09-2020 08:27 م فتحي مجدي

وافق برشلونة الإسباني على انضمام مهاجمه الأوروجواياني لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد.

ووافق سواريز على شروط خفض الراتب مع أتليتيكو بعد تعثر الانتقال إلى يوفنتوس بسبب مشاكل في جواز السفر.

لكن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو رفض الصفقة، لأنه لم يرغب في بيعه إلى ناد إسباني. إلا أنه بعد لقاء مع ممثلي سواريز، تراجع النادي الكتالوني، في ظل تهديده بنشر شكواه لوسائل الإعلام.

وسيتعين على أتليتيكو دفع رسوم رمزية لا تزيد عن 4 ملايين يورو للاعب البالغ من العمر 33 عامًا، والتي ستعتمد على متغيرات مثل التأهل لدوري أبطال أوروبا، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

سيحصل سواريز على نصف مبلغ الـ 30 مليون يورو التي كان يحصل عليها في العام الواحد مع برشلونة في أتلتيكو مدريد.

وتنهي هذه الخطوة مسيرة سواريز التي استمرت ست سنوات مع برشلونة، حيث سجل 198 هدفًا في 283 مباراة وشكل ثالث ثلاثة مع ليونيل ميسي ونيمار.

انضم إلى النادي الكتالوني مقابل 82.3 مليون يويور من ليفربول الإنجليزي في عام 2014، وساعد برشلونة في الفوز بأربعة ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب لكأس الملك ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في عام 2015.

 

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