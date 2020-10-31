السبت، 31-10-2020
01:11 م
محمد عبد الحارس
نشر حساب نادي اتحاد جدة
السعودي، صورًا لمراسم تقديم مدافعه المصري أحمد حجازي المنضم حديثاً للفريق.
وظهر "حجازي" بجانب أحمد كعكي، نائب رئيس اتحاد جدة
في مراسم توقيع العقد مع الفريق السعودي وهو يحمل قميصه الجديد.
وسيرتدي حجازي الرقم 26 مع فريق اتحاد جدة
خلال الموسم الحالي، وهو الرقم ذاته الذي ارتداه المدافع المصري مع فريق وست بروميتش ألبيون.
وقد يشارك النجم أحمد حجازي في مباراة اتحاد جدة
أمام الأهلي السعودي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.
وانضم أحمد حجازي إلى صفوف اتحاد جدة
السعودي قادماً من صفوف نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء.