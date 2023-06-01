"انت كذاب".. الأزمة تشتعل بين موسيماني ومرتضى منصور بسبب تدريب الزمالك

نشبت أزمة فى الساعات الأخيرة بسبب تصريحات موسيماني حول تدريب الزمالك فى حال الإطاحة بالكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الحالي للقلعة البيضاء.

وخرج موسيماني بتصريحات مثيرة حول سبب رفضه تولى مهام المدير الفني لفريق الزمالك.

فيما رد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ينفى التفاوض مع موسيماني، مطالبا الأخير بالكشف عن هوية طاقم التفاوض معه لتدريب الفارس الأبيض، وقال له فى تصريحات صحفية: “أنت كذاب قولنا مين فاوضك”.

و كشف محمد صلاح نجم الزمالك والمنتخب السابق عن حقيقة مفاوضات مجلس الإدارة للتعاقد مع بيتسو موسمياني المدير الفني الأسبق للأهلي لقيادة الفريق .

وأكد محمد صلاح عبر برنامج اللعيب بقناة أم بي سي مصر أن اجتمع مع موسيماني عقب مباراة بالدوري السعودي وتحدث معه بشأن حقيقة الأمر الذي أكد له وجود مفاوضات فعلية معه لقيادة الزمالك .

وأضاف محمد صلاح أن موسمياني أخبره أن وكيله في مصر للتفاوض مع مجلس الإدارة بشأن قيادة الزمالك وتفاصيل الأمر مشددا أن وكيله أخبره أن فريق الزمالك مستواه متراجع للغاية.

وتابع محمد صلاح أن موسمياني أكد أن لاعبي الزمالك الحاليين غير قادرين علي التتويج بالبطولات أو تحمل مسؤوليه الفريق مشددا أنه لديه رغبه في قيادة الزمالك .

من جانبه أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة بشأن رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي: "المدير الفني مستمر ولا أساس من الصحة واللجنة الفنية ليس لها الحق في الحديث مع أي شخص دون الرجوع لمجلس إدارة نادي الزمالك في أي قرار.

وشدد على أن ما تردد بشأن رحيل المدير الفني لا أساس له من الصحة.

وتابع قائلا: "كفاية ضرب في نادي الزمالك".

وأضاف أنه لا أساس من الصحة للتفاوض مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق الأهلي لتدريب الأبيض.