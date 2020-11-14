الموعد والقنوات الناقلة لمصر وتوجو

تقام اليوم، عدد
من المباريات الدولية بمختلف المسابقات، أبرزها مواجهة مصر وتوجو في الجولة
الثالثة لتصفيات أمم إفريقيا.
تصفيات كأس أمم
إفريقيا
بنين × ليسوثو
- 06:00 مساءً.
جمهورية الكونغو
× أنجولا - 09:00 مساءً.
مصر × توجو -
09:00 مساءً - بي إن سبورتس 7.
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال × فرنسا
- 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 1
السويد × كرواتيا
- 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 4
ألمانيا × أوكرانيا
- 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 2
سويسرا × إسبانيا
- 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 3
مباريات دولية
ودية - منتخبات
السعودية × جامايكا
- 06:30 مساءً - KSA Sports 1 HD