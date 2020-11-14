الموعد والقنوات الناقلة لمصر وتوجو

مصر

تقام اليوم، عدد من المباريات الدولية بمختلف المسابقات، أبرزها مواجهة مصر وتوجو في الجولة الثالثة لتصفيات أمم إفريقيا.

تصفيات كأس أمم إفريقيا

بنين × ليسوثو - 06:00 مساءً.

جمهورية الكونغو × أنجولا - 09:00 مساءً.

مصر × توجو - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 7.

دوري الأمم الأوروبية

البرتغال × فرنسا - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 1

السويد × كرواتيا - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 4

ألمانيا × أوكرانيا - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 2

سويسرا × إسبانيا - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 3

مباريات دولية ودية - منتخبات

السعودية × جامايكا - 06:30 مساءً - KSA Sports 1 HD