الموعد والقنوات الناقلة لمصر وتوجو

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الجهاز الفني لمنتخب مصر
مصر
 
السبت، 14-11-2020 10:44 ص محمد عبد الحارس
تقام اليوم، عدد من المباريات الدولية بمختلف المسابقات، أبرزها مواجهة مصر وتوجو في الجولة الثالثة لتصفيات أمم إفريقيا.  
تصفيات كأس أمم إفريقيا
بنين × ليسوثو - 06:00 مساءً.
جمهورية الكونغو × أنجولا - 09:00 مساءً.
مصر × توجو - 09:00 مساءً -  بي إن سبورتس 7.
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال × فرنسا - 09:45 مساءً -  بي إن سبورتس 1
السويد × كرواتيا - 09:45 مساءً -  بي إن سبورتس 4
ألمانيا × أوكرانيا - 09:45 مساءً -  بي إن سبورتس 2
سويسرا × إسبانيا - 09:45 مساءً -  بي إن سبورتس 3
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية × جامايكا - 06:30 مساءً - KSA Sports 1 HD
 

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