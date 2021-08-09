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السيسي يقدم هدية غالية للبطلة فريال أشرف و أسرتها وأمها تبكي

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السيسي يقدم هدية غالية للبطلة فريال أشرف و أسرتها وأمها تبكي

فريال عبد العزيز
فريال عبد العزيز
Native
الإثنين، 09-08-2021 09:11 ص متابعات- أمينة عبد العال
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي فريال أشرف عبد العزيز الحاصلة علي الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 لأداء مناسك الحج مع أسرتها .
و أكد الرئيس  عبر القناة الأولى المصرية،  أن فريال عبد العزيز نجحت في "تشريف مصر ورفع رأس مواطنيها" من خلال التتويج الأولمبي.
وقال الرئيس المصري في حديثه الموجه إلى فريال عبد العزيز: "أسمحي لي أن أدعوكي مع والدك ووالدتك لرحلة الحج لأنك شرفتي مصر ورفعتي راسنا"
من جانبها بكت السيدة عزة والدة البطلة فريال أشرف بعدما قدم لها الرئيس عبد الفتاح السيسي ولزوجها هدية رحلة حج.
وجاء ذلك في مداخلة هاتفية أجراها السيسي مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى مساء الأحد، بينما كان والدا فريال ضيفين في الأستوديو.
وفيما كانت فريال قد وعدت والدتها بأن تؤدي مناسك الحج، قال الرئيس مخاطبا البطلة المصرية: "أستأذنك إن مصر هي اللي تحجج ماما، وكمان بابا، ونبقى سعداء لو إنتي كمان حجيتي معاهم".
وعلى الفور، بكت الأم تأثرا بهدية الرئيس، وقالت: "أنا كنت باتمناها، مش عارفة أشكر حضرتك إزاي، كتر خيرك، مش عارفة أشكر حضرتك إزاي".
 

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