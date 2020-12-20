الزمالك يعلن تشكيل جديد لجنة اكرة القدم

اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التصور الكامل للجنة التنفيذية لكرة القدم بالنادي واللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم.

وضم تشكيل اللجنة التنفيذية أيمن يونس رئيسا و حسين السيد نائبا للرئيس وعادل عبدالواحد مسئولا إداريا و إيهاب يكن منسقا عاما.

ويتولى خالد رفعت إدارة التسويق ونصر عزام اللجنة القانونية.

فيما تضم اللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم بالنادي فاروق جعفر رئيسا وعضوية أحمد عبدالحليم و أيمن يونس وحسين السيد.

ويواصل الفريق الاول لكرة القدم تدريباته استعدادًا لمواجهة جازييلى التشادى الأربعاء المقبل في دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.