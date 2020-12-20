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الزمالك يعلن تشكيل جديد لجنة اكرة القدم

والد الغريق
الزمالك
 
الأحد، 20-12-2020 01:23 م أمير سعد

اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التصور الكامل للجنة التنفيذية لكرة القدم بالنادي واللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم.
وضم تشكيل اللجنة التنفيذية أيمن يونس رئيسا و حسين السيد نائبا للرئيس وعادل عبدالواحد مسئولا إداريا و إيهاب يكن منسقا عاما.
ويتولى خالد رفعت إدارة التسويق ونصر عزام اللجنة القانونية.
فيما تضم اللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم بالنادي فاروق جعفر رئيسا وعضوية أحمد عبدالحليم و أيمن يونس وحسين السيد.
ويواصل الفريق الاول لكرة القدم تدريباته استعدادًا لمواجهة جازييلى التشادى الأربعاء المقبل في دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا. 

 

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