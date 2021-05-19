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الحضري يحرج شوبير: مش كل شوية هزار تطلع تعمل منهم خبر .. أنا مش فاضي

عصام الحضري
الحضري يحرج شوبير: مش كل شوية هزار تطلع تعمل منهم خبر .. أنا مش فاضي
Native
الأربعاء، 19-05-2021 07:34 ص أحمد عادل شعبان
رفض عصام الحضري - مدرب حراس مرمى سيراميكا كليوباترا - ما قاله الإعلامي أحمد شوبير عن رغبته في العودة إلى الملاعب.

وقال شوبير في برنامجه: هقولكم خبر حقيقي وهو ليس مداعبة .. عصام الحضري عايز يرجع الملاعب تاني وأنا بقوله ركز في التدريب .. كل واحد بياخد زمنه وأنت عملت تاريخ كبير.

و رد الحضري بتغريدة قائلا: يا كابتن شوبير يا حبيبي ايه بس الاخبار الحصرية الجامدة دي ، انا الحمد لله عملت معايشات واخدت شهادات ولسة هكمل واخد شهادات اكتر وليا هدف محدد ان شاء الله اوصله زي منا اتعودت اوصل لأهدافي و احققها ومش فاضي للمداعبات دي ان اي كلمة ولا هزار يتعمل منه خبر يا كابتن مصر.
 

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