الحضري يحرج شوبير: مش كل شوية هزار تطلع تعمل منهم خبر .. أنا مش فاضي

الأربعاء، 19-05-2021
07:34 ص
أحمد عادل شعبان
رفض عصام الحضري - مدرب حراس مرمى سيراميكا كليوباترا
- ما قاله الإعلامي أحمد شوبير
عن رغبته في العودة إلى الملاعب.
وقال شوبير
في برنامجه: هقولكم خبر حقيقي وهو ليس مداعبة .. عصام الحضري عايز يرجع الملاعب تاني وأنا بقوله ركز في التدريب .. كل واحد بياخد زمنه وأنت عملت تاريخ كبير.
و رد الحضري بتغريدة قائلا: يا كابتن شوبير
يا حبيبي ايه بس الاخبار الحصرية الجامدة دي ، انا الحمد لله عملت معايشات واخدت شهادات ولسة هكمل واخد شهادات اكتر وليا هدف محدد ان شاء الله اوصله زي منا اتعودت اوصل لأهدافي و احققها ومش فاضي للمداعبات دي ان اي كلمة ولا هزار يتعمل منه خبر يا كابتن مصر
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