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"الجبلاية" تعلن مواعيد كأس مصر

ارشيف
الجبلايه
الإثنين، 14-09-2020 11:33 ص محمد عبد الحارس
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد المباريات المقبلة من مسابقة كأس مصر والتي ستستأنف مواجهاتها بداية من 30 سبتمبر الجاري.
ووفقًا لما أعلنه اتحاد الكرة، فإن لقاء الأهلي مع الترسانة في دور الـ16 من المسابقة سيقام يوم 30 سبتمبر، على أن يلعب الزمالك مع سموحة في نفس الدور يوم 5 أكتوبر.
وسيلتقي طلائع الجيش مع بيراميدز يوم 14 أكتوبر في دور الثمانية، على أن يلعب الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب يوم 22 أكتوبر.
ومن المقرر أن يلتقي الفائز من الزمالك وسموحة مع نادي مصر، والمتأهل من الأهلي والترسانة لملاقاة أبو قير للأسمدة في دور الثمانية، على أن تحدد مواعيد المباريات لاحقًا.

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