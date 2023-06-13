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استقبال طريف بين محمد صلاح وكهربا في معسكر المنتخب

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كهربا وصلاح
الثلاثاء، 13-06-2023 09:00 ص

استقبل محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الانجليزي محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي استقبالا خاصا في معسكرالمنتخب بعد انضمام لاعبي المارد الأحمر لمعسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة غينيا في تصفيات أمم إفريقيا.

وحرص محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الانجليزي على تهنئة محمود عبد المنعم كهربا على التتويج ببطولة دوري ابطال افريقيا

 

ووصلت مساء أمس بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، إلى مدينة مراكش المغربية استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا في المباراةالمقرر لها يوم ١٤ يونيو الجاري في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار .

 

يترأس بعثة بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة والكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة المشرف علي المنتخب.

 

واستقبل  بعثة منتخب مصر مستشار السفارة المصرية أحمد مبارك وعدد من مسئولو الاتحاد المغربي لكرة القدم.

 

ووجه خالد الدرندلي و حازم امام  ومحمدغرابه مدير المنتخب الشكر للسفارة المصرية والاتحاد المغربي على حسن الاستقبال و تسهيل إجراءات البعثة في مطار مراكش .

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