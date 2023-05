"حقق له صلاح أمنيته وأهداه قميصه".. وفاة الطفل عاشق ليفربول

توفي الطفل الصغير، جايدين لاميرتون، أحد مشجعي وعشاق فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الأسبوع الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، في تقرير لها، أن لاميرتون قد توفي عن عمر 6 سنوات الأسبوع الماضي بعد 4 أشهر من اكتشاف إصابته بورم دماغي غير قابل للشفاء.

وأعلنت السيدة تشيلسي والدة الطفل، الثلاثاء، عبر موقع "فيسبوك" وفاة جايدن، مشيرة إلى أنها تريد إنشاء مؤسسة خيرية باسمه "آمل إيجاد يوما ما علاجا حتى لا يمر أي طفل بهذا الوضع مرة أخرى أبدا".

وكتبت السيدة تشيلسي رسالة حزينة عن ابنها، جاء فيها: "سأبقيك على قيد الحياة في قلبي إلى الأبد، وسأكون حريصة على ألا تنساك أختك الصغيرة أبدا".

وكان النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، قد حقق أمنية الطفل جايدن لاميرتون الملقب بطفل بليموث، وذلك باللقاء معه، بعد مواجهة "الريدز" ضد تشيلسي (0-0) في المباراة التي جمعت الفريقين، في يناير الماضي، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقد صرحت عائلته في وقت سابق بأن لقاءه مع صلاح ولاعبي ليفربول تعني العالم بالنسبة له.

وقام مسؤولو ليفربول بالتواصل مع العائلة وترتيب مفاجأة لطفل بليموث، عن طريق حضور مباراة ليفربول وتشيلسي، من ملعب "أنفيلد"، وتحقيق حلمه بلقاء لاعبي الفريق، والذي ظهرت عليه سعادة غامرة خاصة بعد لقائه مع نجمه المفضل محمد صلاح.

وانتشرت صورة للاميرتون وهو يحمل قميص النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول.