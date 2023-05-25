الخميس 25 مايو 2023
توقيت مصر 13:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"حقق له صلاح أمنيته وأهداه قميصه".. وفاة الطفل عاشق ليفربول

السعودية تعلن إعادة العلاقات مع كندا.. فماذا كان سبب انقطاعها 5 سنوات؟

40 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في سعر الدولار بالسوق السوداء وأنباء عن تعويم جديد

الشرقية.. إحالة أوراق أب عاشر ابنته وحملت منه إلى المفتي

بعد تصدرها الترند.. طليقة تامر حسني تعلق من جديد

فيديو.. عروس تكتشف أن زوجها امرأة بعد شهور من الزواج

بعد فرض 100 جنيه على المغادرين مصر.. نجيب ساويرس: "قرار غبي"

بعد اتهام بسمة بوسيل أنها السبب في طلاقها من تامر حسني.. هبة عمر ترد

"عاشرها برضاها لمدة يومين".. تفاصيل واقعة السائق والطالبة في الساحل

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن اللاعب الهارب أحمد بغدودة

"حقق له صلاح أمنيته وأهداه قميصه".. وفاة الطفل عاشق ليفربول

646e145242360464903ac235
صلاح
الخميس، 25-05-2023 12:17 م


 

توفي الطفل الصغير، جايدين لاميرتون، أحد مشجعي وعشاق فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الأسبوع الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، في تقرير لها، أن لاميرتون قد توفي عن عمر 6 سنوات الأسبوع الماضي بعد 4 أشهر من اكتشاف إصابته بورم دماغي غير قابل للشفاء.

وأعلنت السيدة تشيلسي والدة الطفل، الثلاثاء، عبر موقع "فيسبوك" وفاة جايدن، مشيرة إلى أنها تريد إنشاء مؤسسة خيرية باسمه "آمل إيجاد يوما ما علاجا حتى لا يمر أي طفل بهذا الوضع مرة أخرى أبدا".

 

وكتبت السيدة تشيلسي رسالة حزينة عن ابنها، جاء فيها: "سأبقيك على قيد الحياة في قلبي إلى الأبد، وسأكون حريصة على ألا تنساك أختك الصغيرة أبدا".

 

وكان النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، قد حقق أمنية الطفل جايدن لاميرتون الملقب بطفل بليموث، وذلك باللقاء معه، بعد مواجهة "الريدز" ضد تشيلسي (0-0) في المباراة التي جمعت الفريقين، في يناير الماضي، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 

 

وقد صرحت عائلته في وقت سابق بأن لقاءه مع صلاح ولاعبي ليفربول تعني العالم بالنسبة له.

 

وقام مسؤولو ليفربول بالتواصل مع العائلة وترتيب مفاجأة لطفل بليموث، عن طريق حضور مباراة ليفربول وتشيلسي، من ملعب "أنفيلد"، وتحقيق حلمه بلقاء لاعبي الفريق، والذي ظهرت عليه سعادة غامرة خاصة بعد لقائه مع نجمه المفضل محمد صلاح.

 

وانتشرت صورة للاميرتون وهو يحمل قميص النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول.

 

ويحرص محمد صلاح على القيام بأعمال خيرية وإنسانية، ويوم بزيارات من وقت لآخر لحالات مماثله لأطفال وكبار لإدخال البهجة عليهم.

إقرأ ايضا

image

محمد صلاح يودع ليفربول برسالة مؤثرة

531

محمد الشناوي يرحل عن الأهلي لهذا النادي مقابل 8 مليون دولار (تفاصيل)

Capture

إحالة سائق للجنايات اختطف فتاة وهتك عرضها بالقوة

أخبار متعلقة

image

محمد صلاح يودع ليفربول برسالة مؤثرة