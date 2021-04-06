إبراهيم سعيد يهاجم الحضري بسبب هذا اللاعب: أنت بتدافع عن مين؟ .. دا ضيع مجهود زمايله

الثلاثاء، 06-04-2021
07:49 ص
أحمد عادل شعبان
حدثت مشادة غريبة بين عصام الحضري - حارس منتخب مصر
الأسبق - وإبراهيم سعيد - نجم الأهلي و الزمالك الأسبق بسبب شريف إكرامي حارس بيراميدز
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وقال الحضري في تغريدة: كل الدعم لشريف اكرامي
لا يوجد حارس مرمي بدون اخطاء وانا واحد منهم
افضل حراس المرمي في العالم بيخطأوا وهذا وارد في كرة القدم
اتمرن كويس واقفل ودانك من أي هجوم عليك
بالتوفيق يا نجم وربنا يكرمك ويوفقك يا شريف.
و رد إبراهيم سعيد قائلا: حقك تدعم بس الخطأ مش مره ولا مرتين
ده مستمر يا حضري !!!
وبيضيع مجهود فريق كامل والاهداف اللي زي كده بتعمل احباط للاعيبه وعدم ثقه وهو مش حارس مرمي صغير المفروض اكتسب خبرات.
وعاد الحضري و رد: بس لما نكون عارفين ان ده مش العادي بتاعه يبقا لازم نقف نشوف ايه الدروب اللي حصل و سببه و نعالجه و نبدأ تاني مانستسلمش للانتكاسة.
وعلق سعيد قائلا: ماشي هو الوحيد اللي يقدر وربنا يوفقه ويوفق الجميع
وكل سنه وانت طيب واسرتك بخير.