أول رد من كهربا على فيديو اشتباكه مع جماهير الأهلي

الأحد، 06-09-2020
06:26 ص
أحمد عادل شعبان
رد محمود عبد المنعم كهربا
- لاعب الأهلي - على مقطع فيديو تم تسريبه له أثناء اشتباكه مع الجماهير.
ونشر كهربا
مقطعا فيديو له رفقة والدته تتحدث فيه عن الذين يهاجمونه بلا بينة.
وعلق كهربا
على الفيديو قائلا: انا فى البيت مع ست الحبايب مش
عايزكم تقلقوا عليا كل اللى عنده حاجة قديمة هيطلعها دلوقتى ما هى فرصه بقى
ولكن لكل حدث حديث،، بسم الله الرحمن الرحيم وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ
اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق الله العظيم .. حسبنا الله ونعم الوكيل 👆🏻