أول تعليق من سعد الصغير على واقعة القبض عليه رفقة برلنتي عامر

كشفت وسائل إعلام عن تفاصيل جديدة بقضية القبض على الفنان سعد الصغير وزوجته الراقصة برلنتي ، عقب محاولة اقتحامهما ، شقة سيدة تٌدعى " رانيا صالح " قالت بأنها طليقته .

واتضح أن الفنان سعد الصغير حرر محضرا ضد " رانيا صالح" ، التي اتهمته أنه اقتحم شقتها واعتدى عليها بالسب والقذف برفقة زوجته ، فيما اتهمها الفنان بالإدعاء أنها طليقته .

وعلق الصغير على الأخبار المتداولة بالقبض عليه لاعتدائه على طليقته ، قائلا : "لا اتجوزتها ولا طليقتي، وهي مجرد فتاة تعمل في ملهى ليلي، وقامت بعمل محضر تتهمني فيه بالكذب، ومش هسيب حقي، وانا ولا تعديت عليها ولا عملت أي حاجة ضدها".

يذكر أن سيدة تدعى رانيا صالح، حررت محضرا بقسم شرطة الهرم تتهمه وزوجته، بالتعدي عليها ومحاولة اقتحام منزلها، وتتهمه بالسب والقذف بسبب خلافات بينهما، مشيرة في المحضر إلى أنها طليقته ، حيث تم القبض عليه هو وزوجته برلتني للتحقيق معهما .

ورصدت كاميرات المراقية سعد الصغير لحظة دخوله مع زوجته الراقصة، إلى عقار السيدة ووقفهم عن المصعد، حيث حدثت مشادة كلامية بين سعد الصغير وزوجته قبل الصعود للسيدة.