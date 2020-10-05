قال هاني العتال نائب رئيس نادى الزمالك، إن إيقاف المستشار مرتضى منصور رئيس النادي 4 سنوات هو قرار عادل ومنصف.

وأضاف "العتال" خلال تصريحات متلفزة، كان لا بد من صدور القرار خاصة بعد التجاوزات التي صدرت من رئيس النادى ضد كبار مسئولي الزمالك والأهلي، والرياضة المصرية في السنوات الماضية.

وتابع أطالب أشرف صبحي وزير الرياضة بتطبيق القرار لأنه جهة منوطة بذلك، موضحا أنه اجتمع بوزير الرياضة كثيرا الفترة الماضية، وأن الوزير أبلغه برفع قضية من أجل دخوله للزمالك.

وأوضح العتال كيف أقوم برفع قضية وأنا نائب رئيس الزمالك الحالى بأعلى الأصوات وفقا للانتخابات الأخيرة التى أقيمت شهر نوفمبر 2017.