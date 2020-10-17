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أمر عاجل من "فيفا" لمسئولى "الجبلاية"

أمر عاجل من "فيفا" لمسئولى "الجبلاية"

ارشيف
الجبلايه
 
السبت، 17-10-2020 10:01 ص محمد عبد الحارس
طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من مسئولى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بإجراء انتخابات الجبلاية يوم 30 نوفمبر المقبل. فى نفس السياق تساءل الإعلامي سيف زاهر خلال برنامجة على شاشة "أون تايم سبورتس"، عن هوية أعضاء الجمعية العمومية الذي لهم الحق فى الانتخابات بجانب مدة المجلس الجديد عام أم 4، بجانب متي سيتم عرض اللائحة الجديدة على الجمعية العمومية. يذكر أن اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني أعلنت منذ أيام عن اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اللائحة الجديدة التى سيتم إرسالها للأندية.
 

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