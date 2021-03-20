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أحمد عيد عبد الملك يرد على تبرؤ حازم إمام منه: واضح أن الكلام لتشويه صورتي

أحمد عيد عبد الملك
أحمد عيد عبد الملك يرد على تبرؤ حازم إمام منه: واضح أن الكلام لتشويه صورتي
 
السبت، 20-03-2021 07:50 ص أحمد عادل شعبان
رد أحمد عيد عبد الملك - نجم الزمالك السابق - على تدوينة مزورة تبرأ فيها النجم حازم إمام من تصريحاته عن الأهلي ثم نفاها.

ونسبت صفحات أحاديث مزورة لحازم إمام يقول فيها إنه يتبرأ من كلام أحمد عيد عبد الملك عن النادي الأهلي ويستعجب حديثه بهذه الطريقة وبخاصة أنه ليس من أبناء نادي الزمالك .

وعلق حازم إمام على هذه التدوينة قائلا: هذا الكلام غير صحيح بالمرة وأحترم الجميع ولم يحدث أن صدرت مني هذه التصريحات الكاذبة.

ورد أحمد عيد على كلام حازم إمام قائلا: الفترة دي كله مركز معايا و كلام كتير و فبركة في كل حاجة مع اني بعيد بقالي فترة و مركز في شغلي كمدير فني لنادي الشمس و كمان مساندتي للزمالك بيتي واجب اكيد ،، و واضح ان الكلام لاغراض تشويه صورتي و مش عارف ليه .
 

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