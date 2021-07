أبرز مباريات اليوم وموعد البث المباشر

تقام اليوم الثلاثاء 6-7-2021 العديد من المباريات الهامه في مختلف ملاعب العالم ولعل ابرز المواجهات في بطولة أمم أوروبا يورو 2020 حيث يلعب منتخب إيطاليا أمام إسبانيا في نصف النهائيوجاءت مباريات اليوم والقنوات الناقلة كالتالي :بطولة أمم أوروبا يورو 2020إيطاليا vs إسبانيا - الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 1 Maxكوبا أمريكاكولومبيا vs الأرجنتين – الساعة الثالثة صباحا بعد منتصف الليل - قناة beIN Sports HD 5 Maxكأس العرب تحت 20 سنةالسعودية vs الجزائر – الساعة السابعة مساءالدوري المغربيحسنية اغادير vs الرجاء - 6 مساءالمغرب الفاسي vs مولوديه وجدة - 8:15 مساء