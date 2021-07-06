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أبرز مباريات اليوم وموعد البث المباشر

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الثلاثاء، 06-07-2021 09:21 ص

تقام اليوم الثلاثاء 6-7-2021 العديد من المباريات الهامه في مختلف ملاعب العالم ولعل ابرز المواجهات في بطولة أمم أوروبا يورو 2020 حيث يلعب منتخب إيطاليا أمام إسبانيا في نصف النهائي

وجاءت مباريات اليوم والقنوات الناقلة كالتالي :


 بطولة أمم أوروبا يورو 2020

إيطاليا vs إسبانيا - الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 1 Max



كوبا أمريكا

كولومبيا vs الأرجنتين – الساعة الثالثة صباحا بعد منتصف الليل - قناة beIN Sports HD 5 Max



كأس العرب تحت 20 سنة

السعودية vs الجزائر – الساعة السابعة مساء



الدوري المغربي
حسنية اغادير vs الرجاء - 6 مساء

المغرب الفاسي vs مولوديه وجدة  - 8:15 مساء
 

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