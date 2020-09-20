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آري بابل يهدد: سأرحل عن الزمالك بهذه الطريقة

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بابل
الأحد، 20-09-2020 10:41 ص محمد عبد الحارس

قال الجناح الأنجولي أري بابل لاعب فريق أول أغسطس، إن الزمالك لم يحترمه ولم يحصل على مستحقاته منذ 3 أشهر، وقراره هو الرحيل عن ميت عقبة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "بابل" خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: "ما حدث قلة احترام كبيرة لي أكثر من قلة اهتمام، أمير مرتضى لا يرد على رسائلي واتصالاتي ويتجاهلني".
وتابع: "أرى أن هذا الأمر قلة احترام، لدي أسرة ومنذ توقيعي للزمالك منذ 3 أشهر لم أحصل على راتبي، أقول لجماهير الزمالك أسف أن تكون تلك هي النهاية".
واختتم: "أتمنى اللعب في الزمالك ولكن كمحترف ولاعب كرة إذا لم يُحل الأمر سأرحل، وأشكر الجماهير على رسائل الحب وسأكون مضطرا للرحيل إذا لم أحصل على رد".

 

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