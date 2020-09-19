قبل مواجهة المقاصة.. «الغندور» يستفز جماهير الأهلي

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة استفزازية لجماهير النادي الأهلي، بعد حصد المارد الأحمر لقب الدوري رقم 42 في تاريخه.

وكتب «الغندور»، عبر "فيس بوك": "مبروك لأصدقائي الأهلاوية دوري كورونا، بس ما تنسوش إن الهزيمة الوحيدة هذا الموسم كانت من الزمالك، وإن السوبر المصري كان الزمالك، وفوزكم الوحيد على الزمالك لما الأتوبيس موصلش".

وتوج الأهلي بطلا رسميا للدوري المصري، للمرة الـ 42 في تاريخه، أمس الجمعة، بعد فوز أسوان على الزمالك بهدف نظيف.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة ضمن منافسات الجولة رقم 28 من الدوري المصري.

