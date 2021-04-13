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في مارس الماضي..

7.6 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية

جمارك الإسكندرية
جمارك الإسكندرية
 
الثلاثاء، 13-04-2021 09:12 ص متابعات- أمينة عبد العال
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الإستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام حمزة، أفرجت عن مشمول ١٦ ألفًا و١٦١ شهادة جمركية «وارد نهائي»، خلال شهر مارس الماضي، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج والسيارات، وقطع الغيار، والدخان، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه .
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن «شهادات الوارد» بلغت ٢ مليار و٤٣ مليونًا و٤٦٨ ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات ٥ مليارات و٥٩٩ مليونًا و٢٢٢ ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول ١٠ آلاف و٦٦٥ بيانًا جمركيًا خلال شهر مارس الماضي، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس»، وقد تم تحصيل «رسم صادر» عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بقيمة ٣ ملايين ٥٥٢ ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس الماضي، بلغت نحو ٧ مليارات و٦٥١ مليونًا و٢٢٦ ألف جنيه.




 

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