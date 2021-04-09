"المالية": ٣ مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك بورسعيد

الجمعة، 09-04-2021
08:02 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تلقي الدكتور محمد
معيط وزير المالية
، تقرير من السيد
كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد
والمنطقة
الحرة برئاسة محمد حنفي، أفرجت عن مشمول ٧ آلاف و385 شهادة جمركية «وارد نهائي»، خلال
شهر مارس
الماضي، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح،
والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج والسيارات، وقطع الغيار، حسب البيان الذي تلقت
" المصريون " نسخة منه .
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن «شهادات
الوارد» بلغت 508 ملايين و988 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم
الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات ٢مليار و560 مليونًا و550 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد
، قامت
خلال شهر مارس
الماضي، بتصدير مشمول 689 بيانًا جمركيًا صادر بقيمة إجمالية بلغت نحو
مليار و284 مليونًا و154 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة،
منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، وقد تم تحصيل
«رسم صادر» عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بقيمة 651 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب
والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد
خلال شهر مارس
الماضي، بلغت نحو ٣ مليارات
و69 مليونًا و٧٥٧ ألف جنيه.