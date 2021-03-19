معيط : ٧ مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية

الجمعة، 19-03-2021
10:40 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تلقي الدكتور محمد معيط وزير المالية
تقرير من السيد كمال
نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية
برئاسة
حسام حمزة، قامت بالإفراج خلال فبراير الماضي عن مشمول ١٤ ألفًا و٩٦٤ شهادة جمركية
«وارد نهائي»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والسيارات
وقطع الغيار، والدخان، والبضائع العامة.
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات
الوارد خلال شهر فبراير الماضي، بلغت مليارًا و٩٢٢ مليونًا و١٦٧ ألف جنيه، بينما بلغ
إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات نحو
٥ مليارات و ٧٥٣ مليونًا و٥٤١ ألف جنيه، حسب البيان الذي تلقت " المصريون
" نسخة منه .
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية
،
قامت بتصدير مشمول ٩ آلاف و٢٨٣ بيانًا جمركيًا خلال شهر فبراير الماضي، لأصناف متعددة
من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك،
والسكر، والملابس».
أضاف التقرير أن الإدارة العامة للمنافذ قامت بتحصيل رسوم
زيادة وزن لـ ٦٨٣ بيانًا جمركيًا بإجمالي ٤ ملايين و٢٦٣ ألف جنيه خلال ذات الفترة.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب
والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية
خلال شهر فبراير الماضي، بلغت ٧ مليارات
و٣٥ مليونًا و٩١٣ ألف جنيه.