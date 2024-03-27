5 بنوك تقرر رفع سعر الفائدة على شهادات الادخار

الأربعاء، 27-03-2024
11:42 ص
رفعت 5 بنوك
سعر الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه المصري للعائد الثابت خلال الأسبوع الجاري في أول تحرك لها بعد قرار المركزي.
وأعلنت بنوك
التجاري الدولي CIB والإسكندرية والعربي والمصرف العربي الدولي وناصر الاجتماعي رفع سعر الفائدة على شهادات الادخار بعد زيادة المنافسة بين البنوك
لجذب ودائع جديدة أو الحفاظ على مدخرات عملائها القائمين.
كان البنك المركزي المصري قرر رفع سعر الفائدة 6% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس الماضي ليصل سعر العائد إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
وفي السطور التالية نقدم لكم تفاصيل رفع 5 بنوك
سعر الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت خلال الأسبوع الجاري.
البنك التجاري الدولي
شهادة بريميوم الثلاثية: تم زيادة سعر الفائدة إلى 24% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول 5 ملايين جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه .
شهادة بلس الثلاثية: تم زيادة سعر الفائدة إلى 23% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.
شهادة برايم الثلاثية: تم زيادة سعر الفائدة إلى 22% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.
بنك الإسكندرية
شهادة إيداع تحت "ماكس" الثلاثية: سجل سعر الفائدة 21% سنويا ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن مليون جنيه، وفق ما أعلنه على موقعه الإلكتروني.
بنك ناصر الاجتماعي
شهادة "رد الجميل" الثلاثية المخصصة لكبار السن: سجل سعر الفائدة 24.25% يصرف العائد سنويا و22.25% يصرف العائد شهريا.
شهادة "رد الجميل" أجل سنة المخصصة لكبار السن: سجل سعر العائد 22% يصرف العائد سنويا و20.50% يصرف العائد شهريا.
الشهادة الثلاثية ذات العائد التراكمي: سجل سعر الفائدة 25% يصرف العائد في نهاية المدة.
الشهادة أجل سنة ونصف للعائد التراكمي: سجل سعر العائد 24% يصرف العائد في نهاية المدة.
شهادة ادخار أجل 3 سنوات: سجل سعر العائد 24% يصرف العائد سنويًا وبعائد 22.50% يصرف بشكل ربع سنوي و 22% يصرف العائد شهريا.
المصرف العربي الدولي
الشهادة الثلاثية: سجل سعر الفائدة السنوي 19.25% يصرف العائد شهريا، و20.5% يصرف العائد بشكل ربع سنوي، و20% للعائد السنوي.
البنك العربي
الشهادة الثلاثية: سجل سعر الفائدة السنوي 20% يصرف العائد يوميا و21% يصرف العائد شهريا.