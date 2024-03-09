كيفية التداول مثل المحترفين عبر تطبيقات الهاتف المحمول؟





أصبحت تطبيقات التداول عبر الهاتف المحمول ذات شعبية متزايدة بين المستثمرين والمتداولين في السنوات الأخيرة بسبب ما توفره من سهولة ومرونة، تسمح تطبيقات التداول عبر الهاتف المحمول للأفراد بالتداول وإدارة استثماراتهم من الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية مما يوفر إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى بيانات السوق ومعلومات الحساب، فيما يلي سنوضح كيفية استخدام تطبيق التداول عبر الهاتف المحمول واستخدام الشاشة الصغيرة للتداول مثل المحترفين.

اختر تطبيق التداول المناسب عبر الهاتف المحمول

مع تزايد الطلب على التداول عبر الإنترنت أصبح اختيار أفضل برنامج التداول يجب يلبي احتياجات الفرد وتفضيلاته أمرًا ضروريًا لأنه يلعب دورًا حاسمًا في التداول مثل المتداول المحترف، فما الذي يجب أن يبحث المستثمرون عنه في التطبيق:

1 .البحث عن الخيارات المتاحة: من الضروري البحث في تطبيقات الهاتف المحمول عن الخيارات المتاحة قبل اختيار التطبيق، حيث تتوفر خيارات مختلفة في السوق وسوف تساعد الأبحاث المستثمرين على تحديد أفضل الخيارات التي تناسب أهدافهم التجارية.

2 .النظر في الوظائف: يجب على المتداولين مراعاة وظائف تطبيق التداول عبر الهاتف المحمول قبل اتخاذ القرار، يجب أن يقدم التطبيق بيانات السوق في الوقت الفعلي وأدوات الرسم البياني والتنبيهات القابلة للتخصيص، ويجب أن يقدم أيضًا أنواعًا متعددة من الأوامر مثل أوامر الحد وأوامر إيقاف الخسارة وإيقاف الخسارة المتحرك.

3 .الوصول إلى أفضل الميزات: يجب أن يحتوي تطبيق التداول على ميزات رائعة مثل تسهيلات التداول بالهامش

4 .التحقق من المراجعات والتقييمات: يجب على المتداولين التحقق من المراجعات والتقييمات الخاصة بالتطبيق قبل تنزيله وتثبيته، توفر المراجعات والتقييمات رؤى حول تجربة مستخدم التطبيق وموثوقيته وأمانه.

5 .ضمان الأمان والموثوقية: يعد الأمان والموثوقية أمرًا بالغ الأهمية عند اختيار تطبيق جوال، يجب على المتداولين اختيار تطبيق يتمتع بالتشفير الشامل والمصادقة متعددة العوامل وبيانات اعتماد تسجيل الدخول الآمنة.

6 .التوافق مع الأجهزة: من المهم التأكد من توافق التطبيق مع جهاز الفرد، يجب أن يعمل التطبيق بسلاسة على كل من أجهزة Android وiOS.

كيف تحقق أقصي قدر من امكانات التداول عبر تطبيقات الهاتف المحمول؟

يتطلب التداول مثل المحترفين عبر الهاتف المحمول الانضباط والتركيز والتحضير، وإليك كيفية تحقيق ذلك لتحقيق أقصى قدر من إمكانات التداول:

1 .ابق على اطلاع بأحدث اتجاهات السوق وأخباره: يجب على المتداولين البقاء على اطلاع بأحدث اتجاهات وأخبار السوق لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، يمكنهم متابعة مواقع الأخبار المالية والمنصات الإعلامية الموثوقة للبقاء على اطلاع.

2 .إعداد التنبيهات والإشعارات: يمكن للمتداولين إعداد التنبيهات والإشعارات على تطبيقهم للبقاء على اطلاع حول تحركات السوق وتغيرات الأسعار، وهذا سوف يساعدهم على الاستفادة من الفرص عند ظهورها.

3 .تحليل الرسوم البيانية والرسوم البيانية: تقدم تطبيقات التداول أدوات تحليلية مثل الرسوم البيانية والرسوم البيانية لتحليل اتجاهات وأنماط السوق، يجب على المتداولين استخدام هذه الأدوات لتحديد فرص التداول المحتملة وأن يصبحوا محترفين في استخدام الشاشات الصغيرة.

4 .اتخاذ القرارات بناءً على البحث: يجب على المتداولين أن يبنوا قراراتهم الاستثمارية على البحث والتحليل بدلاً من العواطف أو الدوافع، يمكنهم استخدام التقارير المالية للشركة والمقالات الإخبارية وأدوات التحليل الفني لاتخاذ قرارات مستنيرة.

5 .الاستفادة من خيارات التخصيص: توفر منصة التداول عبر الإنترنت خيارات التخصيص مثل إنشاء قوائم المراقبة وتخصيص إعدادات الرسم البياني وإعداد التنبيهات الشخصية، يجب على المتداولين استخدام هذه الخيارات لتخصيص التطبيق وفقًا لاستراتيجياتهم الاستثمارية.

بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكن للمتداول عرض مخطط الأسعار في الوقت الفعلي وتكوين التنبيهات والإشعارات واستخدام الأدوات التحليلية لتحديد الأنماط والاتجاهات لاتخاذ قرار مستنير باستخدام تطبيق التداول عبر الهاتف المحمول.

فوائد استخدام تطبيقات التداول عبر الهاتف المحمول

1 .تعتبر الراحة والمرونة في التداول في أي مكان وفي أي وقت من المزايا المهمة.

2 .توفر هذه التطبيقات التداول في الوقت الفعلي مما يسمح للمستثمرين بالاستفادة من تحركات السوق فور حدوثها.

3 .يوفر التطبيق سهولة الوصول إلى معلومات الحساب مثل مقتنيات المحفظة والأرصدة وتاريخ التجارة.

4 .تم تصميم تطبيقات الهاتف المحمول بواجهات سهلة الاستخدام تجعل تنفيذ الصفقات وإدارة الاستثمارات أمرًا سهلاً.

5 .تتوفر خيارات التخصيص لتكييف التطبيق مع التفضيلات الفردية واستراتيجيات التداول.

أخطاء يجب تجنبها عند استخدام تطبيقات التداول عبر الهاتف المحمول

يمكن أن يكون تطبيق التداول وسيلة مريحة وفعالة للتداول في سوق الأسهم، ومع ذلك، يجب على المتداولين تجنب بعض الأخطاء الشائعة عند استخدام هذه التطبيقات.

1 .الإفراط في التداول والاندفاع: قد يتداول بعض المتداولين بشكل متكرر أو يتخذون قرارات متهورة بناءً على العواطف بدلاً من البحث والتحليل، وهذا يمكن أن يؤدي إلى خسائر ويجب تجنبه.

2 .تجاهل إدارة المخاطر: يجب على المتداولين دائمًا التفكير في استراتيجيات إدارة المخاطر مثل تنفيذ أوامر وقف الخسارة أو أوامر الحد لتقليل تعرضهم للمخاطر.

3 .عدم فهم وظائف التطبيق: يجب على المتداولين تخصيص الوقت الكافي لفهم وظائف التطبيق مثل الأدوات التحليلية وخيارات التخصيص لتحقيق أقصى استفادة من قرارات التداول الخاصة بهم.

يمكن أن يكون تطبيق التداول عبر الهاتف المحمول وسيلة مريحة وفعالة للتداول، ومع ذلك، فمن المهم التعامل مع الأمر بمسؤولية واتخاذ قرارات مستنيرة، لبدء التداول تأكد من أن منصة التداول أو التطبيق الذي تختاره يتمتع بالمصداقية ويأتي مع جميع الأدوات والإعدادات اللازمة.