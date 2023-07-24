17 بنكًا تستأنف بيع شهادات الإدخار اليوم.. تعرف على سعر الفائدة





يستأنف 17 بنكا اليوم إتاحة بيع شهادات الادخار ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت للعائد المرتفع للعملاء أو تجديد الشهادات التي انتهت آجالها في أول يوم عمل لها بعد الإجازة.

وتعود البنوك للعمل اليوم الاثنين بعد أن أنهت عملها الأسبوع الماضي بنهاية تعاملات يوم الأربعاء وذلك بعد أن قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك لمدة 4 أيام متتالية بداية من يوم الخميس الماضي وحتى اليوم الأحد بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445، وذكرى ثورة 23 يوليو.

ونقدم لكم تفاصيل بيع شهادات الادخار ذات آجال 3 سنوات للعائد الثابت بأسعار فائدة مرتفعة في 17 بنكا اليوم الاثنين بعد العودة من الإجازة.

بنك المشرق

- الشهادة الثلاثية ذات آجال 3 سنوات: بنسبة فائدة 19.5% يصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه ومضاعفاته، وهي الشهادة صاحبة الأعلى عائد على مستوى البنوك.

البنك الأهلي الكويتي

- شهادة ثلاثية للعائد الثابت: بسعر فائدة 18% سنويا ويصرف العائد شهريا، و19.25% يصرف العائد ربع سنويا ويبدأ بيعها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

كما يقدم البنك شهادة ثلاثية أخرى بدورية صرف عائد شهري أيضا بسعر فائدة سنوي 19% لكن يبدأ بيعها من أول 500 ألف جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB)

- الشهادة الثلاثية (Premium) للعائد الثابت: بسعر فائدة 18% سنوياً ويصرف العائد شهرياً، ويتيح البنك بيع الشهادة من أول 2 مليون جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الألف جنيه.

- الشهادة الثلاثية (Plus) للعائد الثابت: بنسبة فائدة 17.5% سنويا ويصرف العائد شهرياً، ويتيح البنك بيع الشهادة من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

- الشهادة الثلاثية (Prime) للعائد الثابت: بسعر فائدة 17% سنوياً ويصرف العائد شهرياً، ويتيح البنك بيع الشهادة من أول 50 آلاف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

- شهادة Wealth أجل 3 سنوات: بسعر فائدة سنوي 19% يصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 5 ملايين جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه.

البنك الأهلي المصري

- الشهادة (البلاتينية) للعائد الثابت أجل 3 سنوات: بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

- الشهادة (البلاتينية) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

بنك مصر

- شهادة (القمة) أجل 3 سنوات (للعائد الثابت): بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

- شهادة (ابن مصر 2) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية عليها 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

بنك القاهرة

- شهادة (بريمو جولد) أجل 3 سنوات (للعائد الثابت): بسعر فائدة سنوي 19% يصرف العائد شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول 10 آلاف جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه.

- شهادة (بريمو جولد) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول 10 آلاف جنيه، ثم مضاعفات الألف جنيه.

بنك QNB الأهلي

- شهادة تحت اسم "أوائل QNB": بسعر فائدة 19% يصرف العائد شهرياً، و19.10% يصرف بشكل ربع سنوي، و19.25% يصرف سنويًا، ويبدأ شراؤها من أول 10 آلاف جنيه، ومضاعفات الألف جنيه.

البنك الزراعي المصري

- شهادة "الخير" الثلاثية: بسعر فائدة سنوي 19% يصرف العائد شهريا، و19.5% يصرف بشكل نصف سنوي ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه.

بنك البركة

- شهادة ادخار ذات أجل 3 سنوات (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية): بعائد متغير مرتفع لا يقل عن 19% سنويا ويصرف العائد شهرياً، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه.

المصرف المتحد

- شهادة "النخبة الاستثمارية" ذات أجل 3 سنوات متغيرة العائد: بسعر فائدة سنوي 19% يصرف شهريا متوافقة مع أحكام الشريعة ومتاحة للأفراد الطبيعيين، وتبدأ الاستثمارات في الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتتيح إمكانية الحصول على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة بضمان الشهادة.

- شهادة ادخار ذات أجل 3 سنوات بعائد متدرج (متناقص): يصل العائد إلى 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة، وهي تتوافق مع الشهادة المطروحة في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

البنك المصري الخليجي (EGBank)

- شهادة ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بسعر فائدة سنوي 19% ويصرف العائد شهرياً.

المصرف العربي الدولي

- شهادة ثلاثية: بسعر فائدة سنوي 18% يصرف العائد عليها شهرياً، و18.25% يصرف العائد بشكل ربع سنوي، و18.5% يصرف بشكل نصف سنوي، و19% يصرف سنوياً، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

بنك HSBC مصر

- شهادة ثلاثية للعائد الثابت: بسعر فائدة سنوي 17.25% ويصرف العائد شهرياً، ويبدأ بيع الشهادة من أول 10 آلاف جنيه كحد أدنى، ومضاعفات الألف جنيه.

بنك الإمارات دبي الوطني مصر

- شهادة ادخار ثلاثية: بسعر فائدة سنوي 18% يصرف العائد شهرياً، و18.25% يصرف العائد بشكل ربع سنوي، و18.5% بدورية صرف عائد سنوية، ويبلغ الحد الأدنى لشرائها 100 ألف جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

- شهادة ثلاثية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية): بسعر عائد سنوي 16% لدورية صرف العائد الشهرية، و16.25% يصرف كل 3 شهور، وبمجموع 55% يصرف في نهاية مدة الشهادة ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- شهادة أجل 3 سنوات: بسعر فائدة سنوي 17.25% يصرف سنوياً بشرط ألا يقل الحد الأدنى عن مليون جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي

- شهادة ثلاثية: بسعر فائدة سنوي 17.25% يصرف العائد شهرياً، و17.5% يصرف بشكل ربع سنوي، و18.75% يصرف سنوياً، ويمكن شراؤها من أول 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

بنك الإسكندرية

- شهادة ثلاثية: بسعر فائدة سنوي 18% يصرف العائد شهرياً، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من أول 500 ألف جنيه، كما يبيع شهادة من أول ألف جنيه لكن بسعر فائدة منخفض.