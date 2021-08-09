هبوط حاد بشكل مفاجئ في أسعار الذهب

الإثنين، 09-08-2021
12:58 م
شهدت أسعار
الذهب
اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021 هبوط
عنيفا مع بداية التداولات العالمية في
بورصة الذهب
العالمية حيث فقدت الأونصة أكثر من 50 دولار خلال الساعة الأولى من
بدء عملية التداول.
وتراجعت أسعار
الذهب
اليوم الإثنين بشكل عنيف من مستوى 1763 دولارا إلى مستوى 1689 دولارا خلال
الساعات الأولى من تداولات اليوم ثم عاود الذهب
الارتداد من المستوى إلى الأخير
ليتم تداوله عند حدود مستويات 1708 دولارا - 1722 دولارا عند كتابة هذا التقرير.
وتراجعت أسعار
الذهب
اليوم في مصر بنحو 22 جنيها متأثرا بالهبوط
العالمي على عكس توقعات الخبراء.
وتختلف أسعار
الذهب
في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في
محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب
، وكذلك باختلاف محلات
الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.