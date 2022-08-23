نائب برلماني يُحذر مما سيحدث في سعر الدولار بعد 15 سبتمبر

الثلاثاء، 23-08-2022
10:27 ص
حذر الإعلامي يوسف الحسيني
، عضو مجلس النواب خلال برنامج التاسعة، على
القناة "الأولى"، من الاحتفاظ بالدولار خلال الفترة المقبلة.
وقال: "نصيحة لوجه الله، اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك قبل 15
سبتمبر.. محبة وجدعنة مني إلحق".
وأضاف يوسف الحسيني
: "زمان محدش سمع الكلام، وبعدها الجميع جري يغير
الدولار في البنك. طيب إلحق".
وتابع الإعلامي يوسف الحسيني
: "إلحقوا كمان مدينة العلمين
الجديدة"، مشير إلى أن "استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لزعماء العرب
في المدينة بمثابة ختم أن مدينة العلمين الجديدة لا تقتصر على المصيف فقط وإنما هي
مدينة متكاملة".
وتعاني مصر من أزمة كبيرة في الدولار، حيث ازداد وضع الاقتصاد المصري تأزما
في الأشهر الأخيرة، إذ استمر تراجع احتياطي النقد الأجنبي وقفز التضخم إلى حوالي
15 في المئة.