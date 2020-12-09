موسوعة سي جي العربية ceges.org بوصلة القارئ السعودي

الأربعاء، 09-12-2020
08:19 م
المصريون
تُعتبر موسوعة سي جي العربية السعودية
من أبرز المواقع
العامة ذو التخصصات المتنوعة في العالم العربي وخاصة في المملكة العربية السعودية،
إذ تم إطلاق الموسوعة في السادس عشر من اغسطس عالم 2017، لتتمكن مُنذ إنشائها وحتى
الآن بتقديم العديد من المقالات الهامة لجميع الشعب السعودي في جميع التخصصات
والأقسام المتنوعة.
وتَهدف موسوعة
سي جي العربية السعودية إلي إثراء المحتوي العربي عبر أقلام عربية تقدم أعداد لا
حصر لها من الأخبار والمقالات التي تهم جميع فئات الشعب في البلاد السعودية، كما
تحرص كل الحرص علي تقديم محتويات تمتاز بالدقة والشفافية أثناء توفيرها للقراء
بالإضافة إلي توفير البساطة في طريقة سرد المقالات بشكل يساهم بمساعدة متابعي
الموسوعة باستيعاب المعلومات بشكل أسرع وأسهل.
وهناك فريق
متخصص بموسوعة سي جي العربية السعودية يعمل بكل جُهد من أجل مراجعة جميع ما يتم
نشره علي الموسوعة، إذ لا يتم نشر اي مقال إلا بعد التدقيق والمراجعة من أجل
التأكد من جودة ومحتوي المقالات قبيل عرضها علي القراء.
وتنقسم موسوعة
سي جي العربية إلي عدد متنوع من الأقسام المختلفة وهناك ضمن كل قسك منهم العديد من
المقالات التي تُنشر يوميًا بعد مراجعتها جيدًا، وذلك من أجل حرص الإدارة القائمة
علي الموسوعة بكسب ثقة متابعي ومرتادي سي جي العربية من توفير المحتوي الهادي
والثري لهم.
ومن أبرز
الأقسام بالموسوعة قسم تفسير الاحلام والرؤي
الذي يتضمن العديد من التفسيرات المتنوعة للأحلام كما يوفر
العديد من الدلالات والتفاسير للرؤي المختلفة والتي تم تفسيرها بناءًا علي ما ورد
من كبار مفسري الأحلام مثل النابلسي وابن شاهين وابن سيرين وغيرهم من علماء
التفسير، هذا بالإضافة إلي تقديم خدمة تفسير الأحلام الخاصة بالزوار الذين يقومون
بكتابه أحلامهم في تعليقات الموقع ويقوم أحد متخصصي تفسير الأحلام بالموقع بالرد
عليهم وتفسيرها في أسرع وقت ممكن.
وبما أن موسوعة
سي جي منصة إعلامية تعمل علي استهداف الزائر والقارئ السعودي في المقام الأول فقد
تم تخصيص قس خاص لنشر مستجدات اخبار المملكة العربية السعودية
من أجل متابعة كل جديد في السعودية من توفير التقويم الدراسي للطلاب ونظام
نور للنتائج ومواعيد صرف المساعدات المقطوعة ومعاشات الضمان الاجتماعي، بالإضافة
إلي نشر مواعيد التسجيل في اختبار الحصول علي الرخصة المهنية للمعلمين وللمعلمات.