العاصمة الإدارية تتجمل بمشروع أويا تاوز العاصمة الجديدة

الثلاثاء، 08-12-2020
04:19 م
المصريون
شركة ايدج هولندج المطور العقاري لمشروع أوياتاورز العاصمة الإدارية الجديدة
قد أعلنت عن إزاحة الستار عن مشروعها العملاق المميز بتصميمات الفريدة الذي يقام
في أفضل موقع داخل العاصمةالإدارية
، بالقرب من فندق الماسة
بإطلالة ساحرة على النهر الأخضر أكبر مساحة خضراء حول العالم، على بعد خطوات من
الحي الدبلوماسي أرقى أحياء العاصمة وعلى بعد دقيقة واحدة من محور محمد بن
زايد.
قد صرح المتحدث باسم شركة ايدج هولندج طبقا لموقع عقار مصر
أن المشروع يقام على مساحة تبلغ 30 فدان وأنه قد تم تخصيص مساحة
20% فقط من المساحة الإجمالية للمشروع من أجل المباني والإنشاءات وأنه قد تم تخصيص
المساحة الأكبر من أجل المساحات الخضراء والمسطحات المائية من أجل توفير أفضل حياة
مريحة للأعصاب من أجل تحقيق الاسترخاء للعملاء.
يقام أويا تاورز العاصمة الإدارية على مساحة 15 ألف متر على هيئة
أبراج يتكون البرج من 30 طابق، وقد تنوع المشروع ما بين الوحدات الإدارية
والتجارية والفندقية من الاهتمام بوجود المطاعم والكافيهات الشرقية والغربية، من
توفير العديد من المحال التجارية لخدمة العملاء وجراج من أجل الحفاظ على سيارات
العملاء والمستثمرين.
واضاف أن المشروع يضم منطقة ترفيهية مخصصة من أجل الأطفال الصغار
تضم أحدث الألعاب العالمية وأنها مؤمنة بشكل كامل، كما أن المشروع تم تأمينه
بالاستعانة بأفضل كاميرات المراقبة من افضل شركة تأمين تقوم بحراسة المشروع طوال
الوقت.
قد أكد أن الشركة حرصت على أن يخرج المشروع في صورة لوحة فنية تجذب
الأنظار لذلك تم التعاقد من واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في مجال التصميمات
والاستشارات الهندسية وهي شركة YBA لصاحبها المهندس ياسر
البلتاجي، وتمتلك الشركة خبرة طويلة على مدار ربع قرن قد استطاعت خلالها إنجاز
أكثر من 1200 مشروع وحصلت على 26 جائزة عالمية ومن بين أبرز مشروعاتها"
ALAMEIN COMPLEX في مصر.
مشروع DAMAC TOWERS بدبي.
مشروع FAHAD AL THANI OFFICE بقطر.
URC TOWER في الكويت.
ASSAS HOTEL في السعودية.
بذلك يضمن العميل أن مشروع اويا العاصمة الإدارية سوف يكون تحفة
معمارية قبل أن يكون مشروع سكني.
يتميز مشروع أويا بالعديد من المميزات التي جعلت منه أحد أفضل
المشروعات بداية من التصميمات الهندسية التي جمعت ما بين الطابع الأوروبي من
الحفاظ على لمسة شرقية أصيلة، وصولاً إلى التشطيبات والحفاظ على الخصوصية والتباعد
ما بين العمارات والشوارع العريضة، من وجود أفضل الخدمات الترفيهية التي يحتاج
إليها العميل تحت سقف واحد.
قد حرصت الشركة المطورة للمشروع أن تقوم بمنح عملائها افضل
المميزات بأقل الأسعار مقارنة بمشروعات العاصمة الإدارية الأخرى، من وضع العديد من
طرق السداد حتى تتناسب مع شريحة كبرى من العملاء الذين تستهدفهم
الشركة.
لذلك يمكنك الحصول على وحدة بدفع 10% فقط مقدم عند التعاقد، وتقسيط
باقي المبلغ بصورة دفعات متساوية على سبع سنوات، او دفع 20% مقدم والاستمتاع
بالسداد على 8 سنوات، أو دفع 30% مقدم و سداد باقي ثمن الوحدة على دفعات لمدة تصل
إلى تسع سنوات.
بالإضافة إلى أنه صرح أنه في حالة رغبة العميل في التراجع عن
الوحدة سوف تقوم الشركة برد المبلغ المدفوع إليه بصورة كاملة دون أي خصم.
أما عن الأسعار داخل المشروع فهي اسعار مناسبة وتتغير حسب نوعية
الوحدة، وقد أعلن المتحدث باسم الشركة أن سعر المتر للوحدات الإدارية يبدأ من 20
ألف جنيه، ويبدأ سعر المتر للوحدات التجارية 50 ألف جنيه، ويبلغ سعر المتر للوحدات
الفندقية 50 ألف جنيه.
وقد أكد أنه يمكن للعملاء التواصل من الشركة والحصول على وحدة قبل
انتهاء فترة حجز الوحدات خلال الفترة القادمة من أجل الاستفادة من الحصول على عرض
أطول فترة سداد في ظل الإقبال المتزايد من قبل العملاء المستهدفين للحصول على
وحدات بأقل الأسعار.
اويا تاورز داون تاون العاصمة الإدارية الجديدة OIA Towers Downtown New Capital هو فرصة استثمارية
مميزة في أجمل مشروع صمم بصورة عالمية ويعد البرج الأعلى بالعاصمة، بادر بالحصول
على وحدة حيث أن المطور العقاري قد صرح أنه قد تم بيع نسبة كبيرة من وحدات
المشروع.