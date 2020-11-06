قفزة جنونية لأسعار الذهب في الأسواق

الجمعة، 06-11-2020
10:27 ص
متابعات- أمينة عبد العال
شهدت أسواق الذهب
اليوم ارتفاع جنوني تزامنا مع الارتفاع الكبير للسعر
العالمي للذهب .
و ارتفعت أسعار الذهب
بمقدر 15 جنيه للجرام وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر
الذهب
عاليا من 1892 إلي 1938 دولار، وذلك نتيجة للغموض الذي يكتنف الانتخابات
الرئاسية الأمريكية .
ويختلف سعر الذهب
من محل لآخر حسب المصنعية والدمغة ويتراوح الاختلاف ما
بين 30 إلي 60 جنيه باختلاف عيار الذهب
.
و عيار 18 سجل 722 جنيه .
وعيار 21 سجل 82 جنيه .
وعيار 24 سجل 961 جنيه .
والجنيه الذهب
سجل 6850 جنيه أما
أوقية الذهب
فقد سجلت 1938 جنيه .