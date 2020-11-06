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قفزة جنونية لأسعار الذهب في الأسواق

الذهب
الذهب
 
الجمعة، 06-11-2020 10:27 ص متابعات- أمينة عبد العال
شهدت أسواق الذهب اليوم ارتفاع جنوني تزامنا مع الارتفاع الكبير للسعر العالمي للذهب .
و ارتفعت أسعار الذهب بمقدر 15 جنيه للجرام وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عاليا من 1892 إلي 1938 دولار، وذلك نتيجة للغموض الذي يكتنف الانتخابات الرئاسية الأمريكية .
ويختلف سعر الذهب من محل لآخر حسب المصنعية والدمغة ويتراوح الاختلاف ما بين 30 إلي 60 جنيه باختلاف عيار الذهب .
و  عيار 18  سجل 722 جنيه .
وعيار 21 سجل 82 جنيه .
وعيار 24 سجل 961 جنيه .
 والجنيه الذهب سجل 6850 جنيه أما أوقية الذهب فقد سجلت 1938 جنيه .
 

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