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قفزة جديدة في سعر صرف الريال السعودي والدينار الكويتي أمام الجنيه

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قفزة جديدة في سعر صرف الريال السعودي والدينار الكويتي أمام الجنيه

كم-يساوي-الدينار-الكويتي-بالريال-السعودي
عملات
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الأحد، 30-10-2022 11:56 ص


واصلت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواها خلال تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

وكانت أسعار عدد من العملات العربية مقابل الجنيه ارتفعت، الخميس الماضي، بقيمة تتراوح بين 85 قرشا و10.37 جنيها للشراء، نتيجة حزمة قرارات استثنائية اتخذها البنك المركزي الخميس الماضي.
وقرر البنك المركزي المصري، في قرار استثنائي الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة 2%.

ووفقا لبيان من المركزي، الخميس، ارتفع سعر الفائدة في البنك المركزي إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.

أسعار العملات العربية
سعر الدينار الكويتي: 71.35 جنيه للشراء بزيادة 89 قرشا، و74.28 جنيه للبيع، بزيادة 87 قرشا.

سعر الريال السعودي: 6.16 جنيه للشراء، و6.19 جنيه للبيع بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 6.31 جنيه للشراء بزيادة 10 قروش، و6.33 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

سعر الدينار البحريني: 59.82 جنيه للشراء بزيادة 78 قرشا، و61.67 جنيه للبيع، بزيادة 80 قرشا.

سعر الريال القطري: 5.94 جنيه للشراء بزيادة 9 قروش، و6.36 جنيه بزيادة قرشين.

سعر الدينار الأردني: 32.20 جنيه للشراء بزيادة 40 قرشا، و32.78 جنيه، بزيادة 41 قرشا للبيع.
 

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