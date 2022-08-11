قرار مرتقب من البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2%

الخميس، 11-08-2022
01:23 م
تبانيت توقعات مصرفيين
لقرار البنك المركزي
بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة
النقدية بالبنك، وذلك بعد إعلان أرقام التضخم خلال يوليو الماضي أمس الأربعاء.
وتعقد لجنة السياسة
النقدية بالبنك المركزي
يوم الخميس المقبل اجتماعها الخامس هذا العام لبحث مصير
أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض أخذا في الاعتبار عدة عوامل منها تحركات معدل
التضخم، والحفاظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه، ومدى التأثر بتداعيات قرارات رفع
الفائدة الأمريكية، إلى جانب انخفاض أسعار البترول والسلع الغذائية في الآونة
الأخيرة.
وكانت لجنة السياسة
النقدية بالبنك المركزي
قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار
الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
ورفع البنك المركزي
أسعار
الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.
وتوقع محمد بدرة،
الخبير المصرفي، أن يرفع البنك المركزي
بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2% في اجتماع لجنة
السياسة النقدية يوم الخميس المقبل لكبح جماح التضخم خاصة بعد تسجيله معدلا
إيجابيا خلال شهر يوليو.