ارتباك كبير في السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم في مصر

الثلاثاء، 21-11-2023
01:37 م
حافظ سعر الدولار
في مصر على استقراره مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر، بينما واصل ارتفاعه أحيانا وثباته أحيانا أخرى على فرق كبير عن البنوك بالسوق السوداء.
وشهدت التعاملات في السوق السوداء للدولار ارتباكاً كبيراً خلال الساعات الماضية بعد سلسلة أنباء إيجابية عن انفراجه في التدفقات الدولار
ية، بسبب عدة عوامل.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المصري، قد أكد أن أزمة نقص الدولار
في مصر عابرة وستنتهي قريباً، مشيراً إلى أن الأزمات العالمية السابقة كشفت أهمية امتلاك القدرة على الإنتاج والتصنيع.
وأعلنت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يدرس بجدية زيادة قيمة القرض المقدم لمصر والذي يبلغ ثلاثة مليارات دولار .دعم خليجي
في إطار آخر، تحدث رئيس جهاز التمثيل التجاري في وزارة التجارة والصناعة يحي الواثق بالله، أن مصر والسعودية تتجهان لاستخدام عملاتهما المحلية في جزء من التجارة المتبادلة الفترة المقبلة، ما يخفف من الضغط على الدولار
في السوق المصري.
جاءت هذه التصريحات خلال زيارة وفد سعودي برئاسة وزير التجارة ماجد عبدالله القصبي، والذي يتضمن عددًا من رجال الأعمال السعوديين، بدأت الزيارة يوم الأحد وامتدت حتى أمس.
وتعتزم قطر ضخ استثمارات مالية جديدة خلال الأشهر المقبلة بقيمة 1.5 مليار دولار كمرحلة أولى من استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار بحسب الواثق بالله.
السوق السوداء للدولار
وسجل سعر الدولار
في السوق السوداء ما بين 49 جنيها و 51 جنيها مقابل 52 جنيها في الأيام الماضية.
سعر الدولار
في مصر
ثبت سعر الدولار
في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار
اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار
اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار
في بنك CIB
وحافظ سعر الدولار
اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
وثبت سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في شركات الصرافة
وحافظ سعر صرف الدولار
مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.