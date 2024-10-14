عائد يصل لـ 100%.. أفضل البنوك التي تقدم أعلى فائدة على الشهادات





يبحث البعض عن فوائد الشهادات وأفضل البنوك في هذا الشأن، لذلك نرصد لكم معلومات هامة حول الشهادات الرباعية ذات العائد التراكمي المتاحة في عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية.

البنك العربي الإفريقي الدولي

يُعد البنك العربي الإفريقي الدولي من أبرز البنوك التي تقدم أعلى فائدة على الشهادات الرباعية. حيث يمنح الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي بفائدة تصل إلى 100%، مما يجعله خيارًا جذابًا للعديد من العملاء.

- تفاصيل الشهادة:

- مدة الشهادة: 4 سنوات

- الحد الأدنى للشراء: 5000 جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه

- الفائدة: فائدة تراكمية تصل إلى 18.92% ، تُصرف في نهاية المدة

- دورية الصرف: تُصرف في آخر المدة

- مزايا أخرى:

- مخصصة للأفراد فقط

- إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية

- لا يُسمح بتجديد الشهادة

- لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء

البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري شهادة استثمار المجموعة (أ) التي تتميز بفوائد تراكمية مغرية.

- تفاصيل الشهادة:

- مدة ربط الشهادة: 10 سنوات

- فائدة تراكمية: تصل إلى **120%**

- الحد الأدنى للربط: 500 جنيه

- مميزات الشهادة:

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة من جميع فروع البنك

- تُسترد في نهاية مدة الشهادة بكامل قيمتها

- يمكن استردادها بعد 6 أشهر من يوم العمل التالي لشراء الشهادة

- تُحسب الفائدة وفق السعر السائد وقت إصدار الشهادات

البنك الأهلي الكويتي

يقدم البنك الأهلي الكويتي شهادة ثلاثية ذات عائد ثابت وتراكمي، توفر عوائد مرتفعة.

- تفاصيل الشهادة:

- فائدة: تصل إلى 75%

- دورية الصرف: تصرف عند استحقاق الشهادة

- الحد الأدنى: 1000 جنيه

- مميزات الشهادة:

- إمكانية الاقتراض بضمان بنسبة 95% من القيمة الإجمالية

- يمكن كسر الشهادة قبل انتهاء مدتها بشرط مرور عام على شرائها، مع خصم غرامة من إجمالي العائد وفق جدول الاسترداد

ومن المهم الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية في الاجتماع الأخير قد قررت الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.