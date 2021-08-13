الجمعة، 13-08-2021
11:12 ص
طريقة التسجيل
في توكلنا بدون رقم جوال من الأمور التي يبحث الكثير من الأفراد في المملكة العربية السعودية
حتى يتعرفوا على الطريقة المستخدمة ليقوموا بالتسجيل دون أن يحتاجوا إلى رقم
الجوال، حيث يتم إنشاء الحساب على هذا التطبيق بدون أي نوع من المشكلات.
تطبيق
توكلنا
قبل أن نتعرف على طريقة
التسجيل في توكلنا بدون رقم جوال سوف نذكر نبذة مختصرة عن هذا التطبيق، فهو
يعتبر من أفضل التطبيقات التي يمكن تنزيلها على الهواتف الذكية بالمملكة.
حيث أن هذا التطبيق تم انشاءه من خلال التعاون
مع الهيئة السعودية للبيانات ووزارة الداخلية والصحة حتى يتمكن الأفراد من الحصول
على تصريح الخروج من البلاد خلال فترات الحظر الكلي.
وبعد أن انتهى الحظر أصبح من التطبيقات التي
تقدم خدمات متنوعة تتعلق بفيروس كورونا، حيث أصبح جميع الأفراد بالمملكة العربية السعودية
سواء المقيمين او المواطنين لا يمكنهم الاستغناء عن هذا التطبيق حتى يتمكنون من
التحرك في كافة مناطق المملكة.
وصل عدد المستخدمين لهذا التطبيق الى 20 مليون
مستخدم، وقد طرحت عليه عدد كبير من الخدمات الحكومية المتنوعة حتى يسهل على المواطنين
أن يحصلوا على الخدمات دون أن يتوجهوا إلى المؤسسات الحكومية.
طريقة
التسجيل في توكلنا بدون رقم الجوال
أكدت المملكة العربية
السعودية أن جميع المقيمين والمواطنين لا يمكنهم أن يقوموا بعملية التسجيل في هذا
التطبيق بدون رقم الجوال، حيث أن المستخدم لابد أن يمتلك رقم جوال ويتم تفعيله من
خلال منصة أبشر الإلكترونية حتى يتمكن من التعرف على جميع الخدمات التي تتواجد على
هذا التطبيق.
بالإضافة إلى المنصة تطلب منه العديد من
البيانات الأخرى، وأهمها محل السكن و رقم الهوية أو الاقامة لأن جميع المعلومات
التي تتواجد على هذا التطبيق تتمتع بالكثير من الأمان والخصوصية.
وفي كل مرة يقوم المستخدم بعملية الدخول على هذا
التطبيق تصل إليه رمز التحقق إلى الهاتف الجوال الذي يسجل الدخول من خلاله حتى لا
يتمكن أي شخص اخر من الدخول على التطبيق على حساب الشخص ويسبب له العديد من
الأضرار.
التسجيل
في تطبيق توكلنا ابشر
بعد أن تحدثنا عن طريقة التسجيل في توكلنا
بدون رقم جوال سوف نتعرف على طريقة التسجيل في هذا التطبيق من خلال منصة ابشر.
حيث أن الأفراد يتبعوا هذه الخطوات في عملية
التسجيل:
قم بفتح التطبيق توكلنا
على الهواتف الذكية.
أضغط على خيار تسجيل جديد.
تظهر مجموعة من الاختيارات يختار منها المستخدم مواطن أو مقيم.
يحتاج التطبيق إلى مجموعة من البيانات يتم كتابتها ومنها رقم الهوية أو رقم الأرقام.
يتم إدخال مجموعة من البيانات ومنها تاريخ الميلاد ويكون بالتقويم الهجري إذا كان مستخدم التطبيق مواطن.
أما إذا كان مستخدم التطبيق مقيم فيكون بالتقويم الميلادي.
يطلع المستخدم على جميع الشروط والأحكام التي تخص التطبيق ويوافق عليها.
قم بالضغط على أيقونة التالي.
يتم تعيين كلمة المرور التي يستخدمها الشخص في كل مرة يقوم بتسجيل الدخول إلى التطبيق.
كلمة المرور يتم إنشاؤها مع الالتزام بالعديد من التعليمات.
كلمة المرور لا تقل عن 12 حرف ورقم.
لابد أن تحتوي هذه الكلمة على الحروف الإنجليزية، ويكون منها حرف كابتل على الأقل.
كلمة المرور تحتوي على الحروف الانجليزية الصغيرة بحد أدني حرف واحد.
تتكون من الأرقام والحروف الكبيرة والصغيرة والرموز حتى تصبح أكثر أمان.
يؤكد المستخدم كلمة المرور فيحدد على الخريطة محل السكن الخاص به.
يجيب على أسئلة الاستبيان الصحي التي يطرحها التطبيق الى الأفراد.
يحدد جميع الأفراد المكفولين والتابعين الذين يعيشون في نفس السكن مع المستخدم ويدخل البيانات التي تخصهم.
يضغط المستخدم على خيار أبدأ.
يحصل على حساب مسجل على تطبيق توكلنا
.
تحدثنا في هذا المقال
عن طريقة التسجيل في توكلنا بدون رقم جوال وتناولنا جميع التفاصيل لها، كما
تعرفنا على طريقة التسجيل في توكلنا من خلال منصة أبشر.