صعود أسعار الريال السعودي.. تعرف على السبب

الإثنين، 14-08-2023
01:40 م
قال مسؤولان في شركتين للصرافة، لديهما انتشار جغرافي واسع على مستوى الجمهورية، إن الطلب على شراء الريال السعودي
عاد مجددا خلال آخر 3 أيام بعد تراجعه في الفترة السابقة عليها، حسب مصراوي.
وقال أحد المصدرين، إن الطلب على سعر الريال السعودي
ارتفع بعد عودة بعض المواطنين لشراء العملة السعودية سواء من الصرافة أو السوق السوداء من أجل شراء الذهب بعد زيادة أسعاره تزامنا مع تواجدهم في السعودية لأداء العمرة.
وأوضح المصدر الآخر أن الطلب على الريال السعودي
ارتفع خلال آخر 3 أيام بغرض الذهاب لأداء العمرة.
كان اثنان من مسؤولي شركات الصرافة، قالا يوم الثلاثاء الماضي، إن هناك تحسنا ملحوظا في المعروض من الريال السعودي
في الصرافات خلال الفترة الراهنة مع زيادة تنازلات العملاء عن العملة تزامنا مع رواج السياحة السعودية في مصر، وكذلك تراجع الطلب على شرائها بعد انتهاء موسم الحج.
ويتداول سعر الريال السعودي
في البنوك والصرافات عند مستوى 8.20 جنيه للشراء من العملاء ويصل إلى 8.25 جنيه عند البيع للعملاء.
وتقوم شركات الصرافة بتدبير الريال للعملاء المسافرين للسعودية وفق المتاح لديه بعد الإطلاع على كافة الأوراق الدالة على السفر منها (تأشيرة جواز السفر، وتذكرة الطيران).