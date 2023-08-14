الثلاثاء 15 أغسطس 2023
توقيت مصر 02:05 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أسطورة مانشستر يتطاول على صلاح: اخرج واخرس

تهز عين شمس.. يقتل شقيقته وزوجها ونجلها بسبب 30 ألف جنيه ميراث

صعود أسعار الريال السعودي.. تعرف على السبب

مفاجأة.. طبيب الأهلي النفسي يوصي برحيل أحمد عبدالقادر لهذا السبب

" انفرد بيا في عربيته وتحسس جسمي".. نجل شيف شهير يهتك عرض فتاة بسيارته

صدمة.. ياسمين الخطيب تظهر شبه عارية (صور)

بعد استقرار دام شهرين.. قفزة مفاجئة في سعر الدولار بالسوق السوداء

شاهد ماذا فعل رونالدو مع مدرب الهلال عندما وجده حزينًا عقب فوز النصر

ضبط الفنان أحمد فلوكس متلبسًا بمخدرات في مرسى مطروح

شاهد.. لحظة الحكم على المعلم قاتل الطالبة داخل الفصل بأسيوط

صعود أسعار الريال السعودي.. تعرف على السبب

images
الريال السعودي
الإثنين، 14-08-2023 01:40 م


قال مسؤولان في شركتين للصرافة، لديهما انتشار جغرافي واسع على مستوى الجمهورية، إن الطلب على شراء الريال السعودي عاد مجددا خلال آخر 3 أيام بعد تراجعه في الفترة السابقة عليها، حسب مصراوي.
وقال أحد المصدرين، إن الطلب على سعر الريال السعودي ارتفع بعد عودة بعض المواطنين لشراء العملة السعودية سواء من الصرافة أو السوق السوداء من أجل شراء الذهب بعد زيادة أسعاره تزامنا مع تواجدهم في السعودية لأداء العمرة.
وأوضح المصدر الآخر أن الطلب على الريال السعودي ارتفع خلال آخر 3 أيام بغرض الذهاب لأداء العمرة.
كان اثنان من مسؤولي شركات الصرافة، قالا يوم الثلاثاء الماضي، إن هناك تحسنا ملحوظا في المعروض من الريال السعودي في الصرافات خلال الفترة الراهنة مع زيادة تنازلات العملاء عن العملة تزامنا مع رواج السياحة السعودية في مصر، وكذلك تراجع الطلب على شرائها بعد انتهاء موسم الحج.
ويتداول سعر الريال السعودي في البنوك والصرافات عند مستوى 8.20 جنيه للشراء من العملاء ويصل إلى 8.25 جنيه عند البيع للعملاء.
وتقوم شركات الصرافة بتدبير الريال للعملاء المسافرين للسعودية وفق المتاح لديه بعد الإطلاع على كافة الأوراق الدالة على السفر منها (تأشيرة جواز السفر، وتذكرة الطيران).

إقرأ ايضا

316a55a7-26cb-496f-8dd9-8c6c220dc188

نحو التحول إلى بنوك "ميتا"

IMG-20230814-WA0015

بعد استقرار دام شهرين.. قفزة مفاجئة في سعر الدولار بالسوق السوداء

الدولار

بعد قفزة الذهب.. تعرف على سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

أخبار متعلقة

140-091922-dollar-to-egp-rate-today-tuesday-18-july-2023_700x400

بعد سحب السيولة من البنوك.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء