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تفاوت أسعار الدولار أمام الجنيه.. تعرف على الأسعار

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سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأسبوع

الدولار
دولار
 
الجمعة، 22-01-2021 08:47 م أحمد سالم
استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 22-1-2021، وذلك نتيجة للأجازة الأسبوعية للبنوك والمصارف الرسمية، وعدم وجود أي تعاملات.

وسجل فى البنك الأهلى المصرى عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفى بنك عودة ثبت سعره أيضا عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.
 

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