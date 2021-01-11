القواعد الأساسية لإنشاء الشركات - الجزء الثاني

مهاب

يسألني الكثير من الأشخاص عن كيفية إنشاء شركة دون جهد زائد أو تعب ولكي أقوم بالإجابة على هذا السؤال البسيط دعوني أقول لكم بأنه ومن خلال تجربتي الطويلة على مر السنين فإن إنشاء شركة دون جهد هو أمر عقيم إلا إذا كانت لديك العزيمة واللإيمان بفكرة شركتك ومبلغ كبير من المال في حسابك البنكي، عندئذ يمكنك هذا بأن تستقطب طاقمك الإداري من خيرة الخبراء ومع هذا فإن نجاح هذه الشركة لايتجاوز الخمسة في المئة.



أي إن ما أريد قوله هنا أن تأسيس شركة من غير جهد هو سؤال خاطئ تماماً فلا شيء يتم دون جهد وإصرار ومتابعة يومية لكافة الأقسام فمهما كانت الكوادر التي استعنت بها لتقوم بواجبها بإنجاح شركتك ذات خبرة فإنها لن تصل تمام إلى طموحك بإنجاحها خاصةً إذا لديك الرؤية على المدى البعيد والأمثلة من واقعنا على هذا كثيرة.

أنت بموقعك كمدير شركة الوحيد القادر على إدارة هذه الشركة فنحن لم نسمع من قبل بأن سفينة بها ربانين لقيادتها .هناك دائما ربان واحد مسؤول كامل المسؤولية عن توجيهها وإيصالها إلى بر الأمان ثم متابعة رحلتها من دولة إلى أخرى.

إن الإحساس بالمسؤولية هو الدافع الأول ويليه العمل والمثابرة مع فريق له نفس شغفك أو شيء منه وفريق العمل هذا توجههم وإطلاعهم على أهداف الشركة وتطوير أفكارهم جنبا إلى جنب مع رؤيتك المستقبلية كما عليك أن تكن على علم وإطلاع دائم بكل ما يجري في كافة أقسام الشركة لكونك قائدا عليه معرفة كافة التفاصيل وتكمن مهمتك الكبرى أيضا بشحن همم فريق عملك وبث الروح الإيجابية مما يعود بشكل إيجابي على جودة العمل وبالتالي إلى النتائج المثالية.

وخلاصة القول أن القاعدة الأساسية الأولى في تأسيس الشركة هو أنت عندما تخرج طاقتك الداخلية بأقصاها وعملك الدؤوب وأحدثكم عن تجربتي الشخصية أنا مهاب أيوب فعندنا قمت بتأسيس شركة الكيدرا للتصميم الداخلي لم يكن ذلك دون جهد ومواصلة الليل بالنهار مع فريق العمل لتغدو هذه الشركة الأولى على مستوى الخليج ودول متعددة بجودة خدماتها وكفاءة مهندسيها.