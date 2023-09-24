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رغم استقراره رسميًا.. ارتفاع الدولار في السوق السوداء ليسجل هذا الرقم

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الدولار
الأحد، 24-09-2023 02:55 م

 

 

استقر سعر الدولار اليوم عند مستوياته السابقة مقابل الجنيه، بينما ارتفعت العملة الأمريكية في السوق السوداء.

سعر الدولار في السوق السوداء

تشهد السوق السوداء حالة من الترقب الحذر مع هدوء التوقعات حول تعويم مرتقب للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، حيث يتداول الدولار تحت 40.5 جنيه وفقا لبعض المتعاملين

 

سعر الدولار في مصر

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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