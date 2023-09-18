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سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء قبل اجتماع البنك المركزي

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سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء قبل اجتماع البنك المركزي

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الدولار
الإثنين، 18-09-2023 01:57 م
يبحث الملايين عبر محرك جوجل، عن سعر الدولار في البنوك الرسمية العاملة في مصر، مع بدء تفعيل قرار الحكومة الخاص بتحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار السبت الماضي، وقرب اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري والمقرر يوم 21 سبتمبر الجاري لتحديد سعر الفائدة، بحسب ما أعلنه البنك على موقعه الرسمي.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة  في اجتماعهـا الخميس 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

سعر الدولار في السوق السوداء
أما عن سعر الدولار في السوق السوداء ، في تعاملات السوق الموازية فإنه يبدأ من 38.5 جنيه إلى 40 جنيهًا، وسط ترقب لقرارات الحكومة بشأن سعر الفائدة يوم الخميس القادم.
كما يبحث الكثير يوميا عن عن سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي، خاصة التجار والمستوردين، إذ أعلنت البنوك سعره على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 6 أشهر منذ 10 مارس الماضي، وهو الثبات الذي لم يحدث من سنوات.

سعر الدولار البنك المركزي
وشهد سعر الدولار تراجعا أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

1 دولار =  30.82 جنيه للشراء بعد 30.83.
1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:
1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم بنك مصر
وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي:
1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
مؤشر الدولار 
تراجع سعر الدولار عالميا؛ بشكل طفيف بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية عالمية.
وسجل المؤشر  105.30 نقطة بحلول الساعة 01:16 بتوقيت جرينتش، فيما سجل بعد 105.41 أمس الأول و 105.33 أمس، و99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.
أعلى سعر للدولار اليوم في مصر
وسجّل الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:
1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

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