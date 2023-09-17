ذهب أم عقارات؟.. ساويرس يرد على طريقة الإدخار الناجح





كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن نصيحته للمواطنين فيما يتعلق بالاستثمار والإدخار في الوقت الحالي في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية.

الاستثمار العقاري

وقال “ساويرس” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "الاستثمار العقاري في مصر يعد ملاذًا آمنًا حاليًّا ومخزن قيمة".

مشكلة المطورين العقاريين

ولفت:"المشكلة بالنسبة لنا كمطورين عقاريين ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير، وأحيانًا بيكون فيه خسائر على المطورين حال التأخر في البناء مع التحركات السعرية للخامات".

الاستثمار في الذهب والعقارات

وتابع: "أقول للناس استثمروا في الذهب والعقارات، العالم كله يمر بأزمة اقتصادية وليس في مصر".

من بطل الدوري؟

ومازح رجل الأعمال نجيب ساويرس الإعلامي سيد علي، علي الهواء، قائلا: "نادي زد هياخد الدوري، وهشجع الأهلي لو قابل زد، ولو قابلنا الجونة هشجع زد طبعًا".

في نفس المداخلة، قال رجل الأعمال نجيب ساويرس: "تقدمت بطلب لإنشاء بنك رقمي، وهو منافس قوي للبنوك التقليدية.

وتابع: التحويلات والسحب والدفع في البنك الرقمي يتم بشكل إلكتروني وعدد الموظفين في بيكون قليل، وعملية الاقتراض تكون أونلاين وتكلفة الموافقة على القرض تكون قليلة، والفكرة ناجحة في أمريكا، ومن الجيد التفكير في إنشائها بمصر".

ملتقى التوظيف لنجيب ساويرس

وتحدث ساويرس: عن ملتقى التوظيف، قائلًا: هناك رغبة لدى عدد كبير من الشباب للحصول على وظيفة.

وتابع: ملتقيات التوظيف تعطي أملًا للشباب العطلان اللي قاعد في البيت، اللي ممكن ينحرف ويروح لسكة المخدرات لو ما لقاش فرصة عمل مناسبة، ولكن الحمد لله 80% من الوظائف اللي بنطرحها في متلقيات التوظيف اللي بنتيحها بيتم تسكينها".