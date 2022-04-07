تمتع مع أصدقائك بأفضل ألعاب أون لاين

الخميس، 07-04-2022
10:59 م
أصبح الجميع يمتلكون أجهزة الموبايل، حيث أنها عبارة عن حواسيب صغيرة بل يمكن أن تكون أقوى من الحواسيب، وذلك لأنها لم تعد تقتصر على إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل فقط، بل هي متطورة بشكل سريع ليستخدمها الملايين من الأشخاص في التسلية والمتعة، وذلك من خلال قضاء وقت الفراغ في ممارسة الألعاب الإلكترونية المختلفة، كما أن بعض هذه الألعاب الجماعية قربت الأصدقاء والأقارب وخاصة خلال الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الإجتماعي.
حققت الألعاب كازينو اون لاين
الأون لاين أنتشاراً واسعاً بين دول العالم، ومن هنا زادت معدلات البحث عن أفضل الألعاب الأونلاين الجماعية التي يمكن أن تتناسب مع أجهزة الأندرويد، ولذلك نعرض لكم عبر هذا المقال ألعاب الأون لاين التي تحقق المتعة والمرح لك ولاصدقائك، والتي تم اختيارها بعناية شديدة.
أفضل الألعاب الأون لاين الجماعية لأجهزة الأندرويد
1- لعبة Call of Duty Mobile
تعتبر لعبة Call of Duty: Mobile من أفضل الألعاب القتالية الاون لاين الجماعية، التي تتيح مشاركة أكثر من 100 لاعب في اللعبة الواحدة، كما يسهل تحميلها على كافة الهواتف الذكية من متجر جوجل بلاي بشكل مجاني أي أنها لا تحتاج لإنفاق أي أموال من أجل القيام بالتمتع بطور اللعب الجماعي، ولكن كل ما تحتاج إليه هو شراء بعض المعدات والذخيرة بالإضافة إلى الأزياء التي يمكن أن تحتاج إليها لتقوية شخصيتك أثناء اللعب وخوض المعارك، ومن أهم ما يميزها أنها من الألعاب المتطورة التي يقوم القائمين عليها بتطويرها بشكل مستمر بالإضافة إلى أنها تسمح باللعب بمنظور الشخص الأول أو اللعب بمنظور الشخص الثالث أيضاً.
2. لعبة Zynga’s With Friends games Zynga
إذا كنت تبحث عن أفضل الألعاب الأونلاين الجماعية عليك بتجربة ذلك اللعبة التي هي في الأساس ليست لعبة واحدة ولكنها عبارة عن مجموعة مختلفة من الألعاب المالتي بلاير، والتي بدورها أن تعمل على نمو العقل بدرجة كبيرة لأنها من نوعية الألعاب الجماعية التي تعتمد على الذكاء لأنها عبارة عن ألغاز مختلفة يتطلب منك كلاعب أن تستخدم عقلك لحل ما يطلب منك، كما أن الشركة تحرص على تقديم هذه الألعاب مجانياً وتحميلها على الهواتف الاندرويد من متجر جوجل بلاي، و بمجرد تحميلك لها وتسجيل الدخول ستجد أصدقائك الذين يستخدمون هذه اللعبة ليشاركوا المتعة والمرح.
3. لعبة Unkilled Unkilled
لعبة Unkilled من أفضل الألعاب الأون لاين التي نالت إعجاب الملايين من مستخدمي الألعاب القتالية الجماعية عبر الإنترنت وخاصة أنها من الألعاب المجانية، وتعتمد أحداث هذه اللعبة حول مدينة نيويورك وانتشار الأوبئة الخطيرة فيها لتصيب كافة السكان، ويبدأ ظهور الكثير من المخلوقات الغريبة مثل الأحياء الموتى "الزومبي" الذي يتطلب من اللاعبين محاربتهم، والتغلب عليهم للحصول على الكثير من الجوائز المتعددة بالإضافة إلى العديد من المهام الأخرى التي تزيد عن 150 مهمة، كما أنها من منظور الشخص الأول، ومن مزايا لعبة Unkilled أنها تمنح اللاعبين الكثير من الأسلحة والمعدات دون الحاجة لرسوم إضافية.
4. لعبة Asphalt 9 Legends
صممت هذه اللعبة خصيصاً لكل عشاق ألعاب سباق السيارات والسرعة، وقد حققت شهرة واسعة في جميع دول العالم، فقد زادت نسبة تحميلها من قبل المستخدمين بشكل كبير منذ لحظة إطلاقها، وهي من الألعاب الاون لاين الجميلة والممتعة، كما تحمل على الهواتف المحمولة ويسهل لعبها من ذلك الهواتف الحديثة، وتلعب بشكل فردي أو جماعي ففي حالة اللعب الفردي يتحدى اللاعب الذكاء الإصطناعي أما في حالة اللعب الجماعي فيتم التنافس بين اللاعبين، وهي من الألعاب المليئة بالمغامرات والإثارة والأحداث الشيقة وخاصة أنها تحتوي على الكثير من الرسومات المتحركة الجذابة.
5. لعبة PUBG Mobile
لعبة بابجي PUBG لعبة غنية عن التعريف، فهي من أشهر الألعاب الاون لاين حول العالم، فقد وصل عدد لاعبيها لأكثر من مليار لاعب في كافة دول العالم، وهي من أفضل ألعاب الباتل رويال على الإطلاق التي تعتمد على المنافسة في القتال، وصممت هذه اللعبة بالأدوات التي تهيئها لتناسب الهواتف الذكية المتطورة
، وهي لعبة جماعية يمكن أن يتشارك فيها أكثر من 100 في الطور الواحد، وهي لعبة قتالية من الدرجة الأولى ويكون البقاء فيها للأقوى.