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تعرف على سر ارتفاع قيمة عملة "بيتكوين "

عملة "بيتكوين "
عملة "بيتكوين "
 
الجمعة، 08-01-2021 01:20 م متابعات- أمينة عبد العال
ارتفعت قيمة بيتكوين ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الماضية، وصلت إلى حد 35 ألف دولار، وهو رقم تسجله هذه العملة الإلكترونية لأول مرة في تاريخها ، متخطية بذلك أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم، حاجز 35 ألف دولار للمرة الأولى يوم السبت، ولامست ارتفاعا قياسيا عند 35879 دولارا في اليوم التالي.
وترجع أسباب ارتفاع قيمة بيتكوين، إلي أن المستثمرين يواصلون الرهان على أن العملة الرقمية في طريقها لأن تصبح من الأصول التي تحظى بإقبال كبير، حسبما ذكر موقع "بيزنيس إنسادير" .
وكان ارتفاع قيمة العملة الرقمية بدأ نهاية أكتوبر الماضي بإطلاق شركة المدفوعات الإلكترونية العملاقة "بايبال" خدمة شراء وبيع ودفع بالعملات المشفرة، إلي جانب أن هذه الخدمة المخصصة للأفراد، فإن صناديق الاستثمار باتت تهتم بشكل متزايد بهذا الأصل الذي يتصف بتحركات أسعار مفاجئة، وترجع أهمية هذه العملة إلي أنها تستمد من كونها تفتقر إلى مركز يقرر بشأنها، فهي انبثقت من شبكة أطلقها أشخاص مجهولون عام 2008 وظلت غير تابعة لأي مؤسسة مالية.
و أشار  محلل الأصول الرقمية ، ديفيد غرايدر، إلي إن الظروف مواتية لارتفاع قيمة البيتكوين، مضيفا "نعتقد أن عام 2021 سيكون أقرب إلى ما حدث عام 2017، بمعنى أن تشهد هذه العملة ارتفاعا مكافئا ، متوقعا أن تصل العملة المشفرة إلى 40 ألف دولار على الأقل العام المقبل.
وتشهد قيمة بتكوين تقلبات كثيرة، ففي 2017، قاربت قيمةها ألف دولار، ثم شهدت ارتفاعا على مدى أشهر تالية قبل تحقيقها طفرة بين منتصف نوفمبر ومنتصف ديسمبر من العام نفسه، تجسّدت بتضاعف القيمة 4 مرات ، وفي 18 ديسمبر 2017 ارتقت قيمةها إلى 20 ألف دولار، في حدث أعقبه تراجع الأسعار طوال عام 2018 واستقراره في النهاية عند ثلاثة آلاف دولار.
جدير بالذكر أن البيتكوين هي عملة هي عملة معماة ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي ، حسب ويكيديا .
 

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