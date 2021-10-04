تعرف على أهم الخطوات لشراء البيتكوين واهم النصائح المفيده لك

الإثنين، 04-10-2021
12:08 م
هناك العديد من الأشخاص الذين يتساءلون عن التعاملات والخطوات التي تتم في شراء البيتكوين
، حيث يوجد الكثير من الأفراد المبتدئين الراغبين في الدخول في عالم الفوركس لتداول العملات، حيث انتشرت مؤخراً فكرة الإستثمار بالفوركس للنهوض بعالم الأقتصاد و ليصبح الأفراد من المستثمرين المتميزين على مستوى العالم بأكمله، وإذا كنت من هؤلاء الأشخاص فعليك متابعة هذا المقال للتعرف على الكثير من المعلومات والخطوات التي تخص شراء البيتكوين.
شراء البيتكوين
مع التقدم التكنولوجي الهائل الذي توصل إليه العالم مؤخراً أصبح من السهل شراء البيتكوين، حيث يمكن الآن شراء العملات عبر الإنترنت، فقد أصبح سوق الفوركس متاح لجميع الأشخاص مهما كان مكان تواجدهم، وللقيام بعملية شراء البيتكوين عليك إتباع عدة خطوات لنجاح هذه العملية وفيما يلي سنتعرف على أهم هذه الخطوات.
خطوات شراء البيتكوين
1. إنشاء محفظة البيتكوين
من أهم الخطوات التي يجب أن يقوم بها المستثمر المبتدئ هي القيام بإنشاء محفظة بيتكوين، والمقصود هنا بمحفظة البيتكوين ذلك المحفظة التي يتم فيها الاحتفاظ بجميع العملات الإلكترونية التي يحصل عليها المستخدم أو الذي يمتلكها، ليسهل ذلك عليه التحكم في البيع والشراء في أي وقت دون الإرتباط بوقت معين، كما تتيح هذه المحفظة للشخص القدرة على تغيير العملات الأساسية التي يمتلكها بعملات أخرى، ويمكن للمستثمر أختيار نوع المحفظة التي يرغب في الحصول عليها وتتناسب معه، وذلك لوجود أنواع مختلفة من المحافظ الإلكترونية ومن أمثلة هذه المحافظ ما يلي:
"المحفظة الورقية والمحفظة الباردة ومحفظة سطح المكتب ومحفظة الهاتف". وفي بداية الإستثمار يفضل أن يبدأ المستثمر بإختيار محفظة يسهل عليه إستخدامها في كافة تعاملاته المالية، وحتى يستطيع يتأقلم معها في كافة تعاملاته، كما يمكنك أن تحمل محفظتك بشكل مجاني عن طريق الإنترنت، دون تحمل أي مصاريف أو رسوم إضافية.
2. اختيار التاجر الجيد للقيام بشراء البيتكوين
عليك عزيزي المستثمر اختيار تاجر بيتكوين جيد السمعة للتعامل معه، حيث تعتبر ذلك الخطوة من أهم الخطوات التي يجب أن يقوم بها المستثمر المبتدئ أو الذي يمتلك خبرة كبيرة في عالم تداول العملات، وعلى الرغم من وجود الكثير من التجار إلا أنه يتوجب عليك إختيار التاجر المؤهل ليكون مصدر ثقة لتبادل اموالك معه، حيث يوجد بعض التجار الذين يكونوا غير مؤهلين تماماً للثقة ولشراء البيتكوين منهم.
3. أختيار طريقة الدفع
يتاح في كافة العمليات التي يتم فيها تبادل العملات أختيار المتداول لطريقة الدفع التي تتناسب معه وذلك من بين العديد من الخيارات للدفع، والتي من أهمها الدفع عن طريق بطاقات الإئتمان أو الدفع عن طريق التحويلات البنكية التي تتم في العديد من البنوك بكل سهولة، بالإضافة إلى بعض الطرق التي تتاح في بعض البلاد وهي طريقة الدفع عن طريق الباي بال أو الدفع من خلال التحويلات الورقية للمال.
4. القيام بشراء البيتكوين وحفظه في المحفظة
قد تصل البيتكوين في عالم الفوركس إلى مستوى أكثر من 8000 دولار، حيث يتحكم عليك في هذه الحاله أن تشتري جزء منه، ولكن يجب عليك قبل حصولك على نسبه أن تكون على معرفة بأن القيمة التي تحصل عليها يمكنها أن تتغير تبعاً لللتغير الذي يحدث في أسعار البيتكوين المتعارف عليها بأي وقت من الأوقات، وهذا قد يكون من أكثر الأسباب التي تساور قلق المتداولين، ولكن عليك أن تضع في إعتبارك أنه سيتم التنبيه بجميع الأرقام التي يمكنك دفعها أو التي يتم الحصول عليها، كما يجب عليك التركيز على سعر العملة في نفس الوقت الذي تقوم فيه بالشراء حتى تتجنب الوقوع في فخ الخسارة في فروق العملات المباعة والمشتراة.
5. استخدام البيتكوين الخاص بك
وتعد هذه الخطوة من أهم الخطوات التي يمكن أن تقوم بها كمتداول في شراء البيتكوين، ولكن عليك قبل أن تبدأ بها أن تكون على علم أن العملات
في عملية تقلب دائم، ولذلك لابد أن تكون يقظاً دائما لتجنب الوقوع في خسارة أموالك وخاصة إذا كانت مبالغ ضخمة سواء في عملية الشراء أو في عملية البيع، ومن هنا قم بالبدء بإنشاء حسابك الخاص لتبدأ في البيع بشكل مباشر والشراء ولتخطط بشكل جيد لإستثمار أموالك والحصول على المزيد من الأرباح نتيجة شراء البيتكوين.